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Turkcell’den yatırım atağı

Son 5 yılda 26 milyar liralık yatırımı yapan dijital operatör Turkcell, 2019-2022 döneminde hayata geçireceği yeni projeler için 16 milyar lira kaynak ayırdı. Şirketin 2018 net kârı ise 2 milyar lirayı aştı.

22 Şubat 2019 Cuma 12:36
Turkcell’den yatırım atağı

Turkcell, yeni yatırımlar için kesenin ağzını açtı. Dijital servislerinin sayısını sürekli arttıran; ihracat ağını devamlı genişleten şirket, 2013’ten bu yana 26 milyar liralık mobil ve fiber yatırımlarına imza attı. Bu yatırımların meyvelerini verdiğini kaydeden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2019-2022 yılları arasında gerçekleştirecekleri yeni projeler için de 16 milyar lira bütçe ayırdıklarını duyurdu. 2018 bilançosunu da açıklayan Terzioğlu, her sene gelirlerinin yüzde 20’sini yatırıma çevirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Gelir 21,3 milyar lirayı buldu

Müşterilerinin teveccühü sayesinde 2018’i başarıyla tamamladıklarını belirten Terzioğlu, “Hedeflerimizi bir bir aştık. 2017’ye göre gelirimizi yüzde 20,8 arttırarak 21,3 milyar liraya taşıdık. Net kârımız yüzde 2 artışla 2 milyar lirayı geçti. FAVÖK’ümüz de yüzde 41,1 büyümeyle 8,8 milyar lira oldu” dedi.

Zenginleştirdikleri dijital ürün gamıyla 85,8 milyon abone ve 169 milyon indirme rakamına ulaştıklarının altını çizen Terzioğlu, şöyle konuştu: “4.5G kullanıcılarımızın ortalama data tüketimi 7.6 GB’a yükseldi. Mobil çoklu teklif müşteri oranımız yıllık 10,9 puan artışla yüzde 66,7’ye varırken, sabit tarafta TV’li çoklu oyun müşterileri oranı da yüzde 48,6 oldu. Müşterilerimizin, bir gün içerisinde hayatlarına dokunduğumuz dakika sayısı 2018 yılında artışını sürdürdü. Artık müşterilerimiz Fizy’den günde ortalama 48 dakika müzik dinliyor, Dergilik’te 18 dakika dergi ve gazete okuyor, TV+ uygulamamızdan 81 dakika TV ile film izliyor.

İhracat hamlesi sürecek

Geçen yıl yetkinliklerimizi, faaliyette bulunduğumuz ülke ve iştiraklere de taşıdık. Ukrayna’da Lifecell ile 4.5G’yi hayata geçiren ilk operatör olduk. Küreselleşme vizyonu çerçevesinde dijital ayak izini genişletme hedefiyle kurduğumuz Lifecell Ventures şirketimizi Şubat 2018’de Barcelona’da tanıttık. Lifecell Ventures, ilk ihracatını BiP ve lifebox ile Moldcell’e yaptı. Gelinen aşamada amacımız dijital ihracat hamlemizi devam ettirmek, servislerimiz dünyaya süratle yaymak. Bu sene güzel geçecek. Türkiye son derece güçlü refleksi olan, her türlü krizden alnının akıyla çıkmayı başaran bir ülke. Bu bilinçle 2019’da da yüzde 16-18 arası gelir büyümesi, yüzde 37-40 arası FAVÖK marjı hedefliyoruz.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:36
  1. Turkcell
  2. Kaan Terzioğlu

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