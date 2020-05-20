Turkcell’den şirketlere yerli ve milli siber güvenlik hizmeti

Turkcell kurumlara sunduğu özel koruma çözümleri ve yüzden fazla siber güvenlik uzmanıyla kesintisiz hizmet sunuyor. Müşterilerinin altyapılarını 7/24 takip ederek muhtemel saldırılar öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor. Şirketlere yerli ve milli siber güvenlik hizmeti sunan Turkcell, bireyleri de başta dolandırıcılık olmak üzere internetin kötü sürprizlerinden koruyor.

Evden çalışma süreci siber güvenlik konusunu şirketler için daha da önemli hale getirdi. Sunduğu özel koruma çözümlerinin yanı sıra yüzden fazla siber uzmanla hizmet veren Turkcell, şirketlere bu konuda danışmanlık sunarak; analiz, altyapı, test gibi süreçleri müşterileri için yönetiyor. Maltepe Teknoloji Plaza’da bulunan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’nde 7/24 esasına göre atakları izleyerek müşterilerine hizmet veren Turkcell, kurumsal şirketlerin altyapılarını yöneterek güvenli hale getiriyor. Böylece saldırı ve virüs önleme konusunda Turkcell mühendislerince gerekli önlemler önceden alınabiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: “Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bu kaos ortamından beslenen siber suçluların da iş başında olduğunu görüyoruz. Şirketlerin evden çalışma düzenine geçmesi, verilerini uzaktan erişim sağlayarak yönetmesi akıllara güvenlik konusunu getiriyor. Turkcell olarak binden fazla kurumsal müşterimize yerli ve milli siber güvenlik hizmeti sunarak onların bu olağanüstü dönemde de yanında oluyoruz. Müşterilerimizin altyapılarını 7/24 izleyerek olası tehditlere karşı öncesinde önlemler alıyoruz. Dileyen müşterilerimize özel danışmanlık hizmeti de vererek sistemlerinin güvenliğini test ediyoruz. Bu alanda ne tür ihtiyaçları olduğunu analiz ederek kendilerine özel çözümler sunuyoruz. Yeni dönemde şirketlere mutlaka güvenli erişim yöntemlerini tercih ederek siber olaylara müdahale planlarını hazırlamalarını ve tatbikatlar yapmalarını öneriyoruz. Şirket çalışanlarının siber güvenlik farkındalığının artırılması için online eğitimlerin düzenlenmesini de önemli buluyoruz.”

“Turkcell Dijital Güvenlik Servisi ile bireyler güvende”

Kurumların alacağı siber güvenlik önlemlerinin yanı sıra bireylere de uyarılarda bulunan Özata sözlerine şöyle devam etti: “Evden çalışan, ödemesini internet üzerinden yapan herkesin öncelikle kendi siber güvenliğini sağlaması gerekiyor ki riskler en aza indirgenebilsin. İlk olarak internet altyapısına erişmemizi sağlayan modemlerin şifresinin karmaşık olması gerekiyor. Bununla birlikte bilgisayarda yüklü olan işletim sistemlerinin, antivirüs programlarının ve uygulamaların güncel olması büyük önem taşıyor. Kötü niyetli kişilerce koronavirüs konulu haberlerin paylaşıldığı e-postalar üzerinden zararlı yazılımlar gönderilebiliyor. Bu gibi e-postalar aldığınızda göndereni kontrol ederek, tanımadıkları kişilerden gelmişse açmamaları gerekiyor. Bu noktada Dijital Güvenlik Servisimiz ile phishing (oltalama) saldırılarının önüne geçiyor; müşterilerimizi internetin kötü sürprizlerinden koruyoruz. Öte yandan internet üzerinde ücretsiz olduğu iddia edilen video konferans uygulamaları yerine şirketlerinin önerdiği uygulamaları kullanabilirler. Yine kullanıcılar iş toplantıları ya da sevdikleriyle kişisel görüşmeleri için yerli ve milli uygulamamız BiP’i de tercih ederek 10 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilir.”

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dijital Güvenlik Servisi için Turkcell hat sahiplerinin Dijital Operatör uygulamasından başvurması ya da GUVENLIK yazıp 2200’a mesaj göndermesi yeterli oluyor. Ayrıca şirketin mağazalarından ya da çağrı merkezlerinden de abonelik başlatılabiliyor.