Turkcell’den şirketlere özel özgür tarifeler

Turkcell, şirketlerin farklı iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlayan “İşte Özgür Tarifeleri” kullanıma sundu. Yeni hayata geçen “İşte Özgür Paketler” sayesinde, her şirket çalışanlarına özel kendi tarifesini oluşturabiliyor. Paketler ile şirketler çalışanları için bin dakikadan 10 bin dakikaya kadar ses ve 5GB’tan 50 GB’a internet kullanım seçenekleri arasından istedikleri seçimi yapabilecek.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Turkcell’in kurumsal dünyada ezberleri bozmaya devam ettiğini belirterek, “Bu tarifeyle şirketlere bir yandan farklı ihtiyaçlara yönelik farklı dakika ve data seçeneklerinden seçim yapabilme özgürlüğü sunarken, diğer yandan da şirket çalışanlarına yönelik avantaj ve ayrıcalıklar sağlıyoruz” dedi.