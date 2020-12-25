Turkcell’den örnek proje

Şirket, proje çerçevesinde iş hayatına yeni atılacak kadın mühendisleri ve çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış deneyimli profesyonelleri istihdam edecek.

Şartlar eşit

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, teknoloji sektöründe kadın istihdamını arttırmayı hedeflediklerini bildirdi. Turkcell’in başta ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ olmak üzere geçmiş yıllarda kadın istihdamına yönelik pek çok projeye imza attığını hatırlatan Demir, “Önümüzdeki dönemde de ‘Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit’ prensibiyle devreye aldığımız programımızla hem iş hayatına atılmayı planlayan hem de deneyimli kadın mühendislerimize yeni iş imkânları sunacağız” şeklinde konuştu.

Farkı kapatıyoruz

Türkiye’de kadın mühendis sayısının erkeklere oranla oldukça az olduğunun altını çizen Demir, “Kadın mühendislerimiz developer, analist, network mühendisi gibi erkeklerin yoğun olduğu pozisyonları tercih etmiyorlar. Bundan ötürü teknoloji firmalarında daha az kadın istihdam ediliyor. Turkcell olarak hayata geçirdiğimiz projelerle bu farkı kapatmayı ve bu alanlarda onların daha çok yer almalarını amaçlıyoruz. Farkındalığı arttırmayı ve bundan sonraki dönemlerde de kadın istihdamına destek veren yeni projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.