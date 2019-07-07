Turkcell’den ön ödeme rahatlığıyla faturalı hat

İletişim şirketi Turkcell, kullanıcı odaklı ‘Rahat Paketler’i hizmete sunuyor. Bu paketlerle ön ödemeli hat kullanır gibi faturalı müşteri olmak mümkün.

Herhangi bir taahhüt verilmeden satın alınabilecek yeni tarifeler, kota aşımında otomatik olarak duracak. Böylece Turkcell’liler uçuk faturalarla karşı karşıya kalmayacak. Yeni hat alacak ya da numarasını taşıyacak müşterilere yönelik ‘Rahat Fırsat’ paketi 3GB’a ilave olarak 1 GB internet hediyesinin yanı sıra her yöne 500 dakika ve 100 SMS’le 29 liradan satışa sunulacak.

Turkcell müşterileri ise ‘Rahat Avantaj’ paketine 40 liraya sahip olabilecek. Paket, 3 GB internet, 500 dakika ve 100 SMS içeriyor. Ayrıca fizy, lifebox, dergilikte geçerli 5’er GB ile Yaani’de geçerli 3 GB ve Facebook ile Twitter’da geçerli 2 GB olmak üzere toplam 20 GB internetin yer aldığı pakette BiP’ten BiP’e aramalarda geçerli bin dakika da bulunuyor.