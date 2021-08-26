Turkcell’den öğrenciler ve öğretmenler için 10 bin adet tablet bağışı

Proje çerçevesinde afet bölgelerinde bulunan öğrencilere ve öğretmenlere 10 bin adet tablet dağıtılacak. Tabletler, orman yangıları ile sellerden zarar gören Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın’a gönderilecek.

Ülke insanının yanındayız

Her koşulda ülke insanın yanında olduklarının altını çizen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise şu ifadeleri kullandı: “Ülke olarak yangın, sel gibi bizleri derinden üzen üst üste doğal felâketler yaşadık. Bu felâketlerin ardından yaralarımızın sarılmasına katkı sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Okulların açılmasıyla birlikte afet bölgelerinde eğitim görecek geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine bir nebze de olsa destek olmak istedik. Bunun en iyi yolunun da teknolojik destekten geçtiğinin bilinciyle 10 bin tableti pek çok projeyi müşterek yürüttüğümüz Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlama kararı aldık.”