Turkcell’den mega projelere dev katkı

Şehir hastaneleri ve İstanbul Havalimanı gibi mega projelerde sistem entegratörü olarak yer alan dijital operatör Turkcell, Türkiye ekonomisine önemli katkı sunuyor. Operatör, entegratör kimliğiyle pek çok sektöre hizmet veriyor.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, dev projelere ve firmalara dijital hizmetler vermeye devam edeceklerini belirtti. Erkan, kurumsal müşterilerinin ihtiyaç duyduğu bilgi teknolojileri çözümlerini sistem entegratörü olarak uçtan uca sunmayı amaçladıklarını dile getirerek, “Bu alanda geleceğin kurallarını yazmaya hazırlanan bir şirket olarak, kurumsal müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri farklılaştırmaya talibiz” diye konuştu.