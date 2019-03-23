Turkcell’den kablosuz ağları akıllandıran teknoloji

İletişim şirketi Turkcell’in bireysel fiber müşterilerinin sunduğu Kanal Birleştirme Teknolojisi’yle modemler hem uzak hem yakın mesafede en yüksek hız ve verimlilikle kullanılabiliyor. Yeni teknoloji sayesinde en yüksek performansı sağlayacak olan frekansın seçimi modem tarafından otomatik olarak yapılıyor

Müşteri deneyimi ve inovasyon odaklı hareket ettiklerini dile getiren Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Abonelerimizin evlerinde daha iyi ve kesintisiz internet deneyimi yaşayabilmeleri için Wi-Fi kullanım performanslarını en üst düzeye taşıyoruz” diye konuştu.