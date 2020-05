Turkcell'den işitme engellilere mobil uygulama

Türkiye'nin Turkcell'i tüm bireylerin hayatına değer katmaya devam ederken, yeni geliştirdiği mobil uygulama Turkcell Yüz Yüze ile işitme engelli bireylerin Turkcell ve Turkcell Superonline müşteri hizmetlerine görüntülü bağlanarak işaret dili aracılığıyla hızlı destek almasını sağlıyor. Engelliler Haftası kapsamında Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da Turkcell Yüz Yüze uygulaması aracılığıyla hizmet veren görüntülü çağrı merkezi, Turkcell Global Bilgi ve Diyalog Müzesi'nde görevli çalışanlarla BiP'in geliştirmeleri devam eden uzaktan toplantı çözümü ile, zaman zaman işaret dilini de kullanarak sohbet etti. İletişim ve yaşam platformu BiP'in bilgisayardan uzaktan toplantı çözümü sağlayacak olan yeni özelliğinin ilk defa test edildiği buluşmada Dünya Engelliler Haftası için hazırlanan filmler izlenirken, Erkan engellilerin sosyal hayata eşit katılımları ve fırsat eşitliği adına Turkcell'in sunduğu hizmetler üzerine çalışanlarla fikir alışverişinde bulundu.

Murat Erkan; “Turkcell bünyesinde çalışan 144 engelli arkadaşımızın yanı sıra Turkcell Diyalog Müzesi içerisinde rehberlik yapan dostlarımızın her birinin rol model olduğuna inanıyorum. Turkcell olarak bu rol modellerin sayısının artması ve engelli bireylere fırsat eşitliği yaratarak sosyal hayata özgürce aktif katılım göstermeleri adına Engel Tanımayanlar çatısı altında birçok farklı başlıkta çalışmalar yürütüyoruz. Yüz Yüze, İşaret Dilim, Sesli Betimleme ile Sinema gibi uygulamalarımızın yanı sıra Engelsiz Eğitim Programı, Engelsiz Spor, Turkcell Diyalog Müzesi, Hayal Ortağım, İçimdeki Hazine, Engelsiz Akademi, Engelli Sporuna destek gibi projelerimizle de elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Hayatına dokunma şansı yakaladığımız her çocuğun, her bireyin bir iyilik tohumu olduğunu düşünüyorum, Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu iyilik tohumlarını ekmeye durmadan devam edeceğiz” dedi.

Erkan, BiP'in web üzerinden uzaktan toplantı çözümünü de bu sohbet sayesinde başarılı bir şekilde test ettiklerini belirterek “Geliştirdiğimiz teknolojiler insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Evden çalışmanın, evden eğitimin, uzaktan aile ve arkadaş buluşmalarının devam ettiği bu dönemde kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çok sayıda katılımcının aynı anda kolaylıkla kullanabilecekleri ‘uzaktan toplantı çözümü' üzerine çalışmalarımız devam ediyor. BiP, uzaktan toplantı çözümü ile kalabalık buluşmaların en güvenli adresi olacak. Dijital servislerimiz Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması için çok değerli” dedi.

Turkcell'den Yüz Yüze Hizmet

Yeni geliştirilen Yüz Yüze uygulaması sayesinde de işitme engelli bireyler Turkcell ve Turkcell Superonline talepleriyle ilgili Görüntülü Çağrı Merkezi'ne ulaşarak bilgi alabiliyor, görüş ve önerilerini iletebiliyor. Görüntülü görüşmeyi başlatmak için önce Yüz Yüze uygulamasını telefona indirmek ve ardından Turkcell Dijital Operatör, İşaret Dilim ve BiP uygulamaları üzerinden görüşmeyi başlatmak gerekiyor. Ayrıca Turkcell ve Superonline Mağazaları'na gelen işitme engelli bireyler dilerse mağaza içindeyken de kolayca görüntülü çağrı merkezine ulaşabiliyor.

Engel Tanımayanlar ile engeller ortadan kalkıyor

Turkcell Engel Tanımayanlar çatısı altında, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, hayata eş ve özgür katılımları için farklı çözümler sunuyor. Bu projelerden biri olan ve Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2015 yılından bu yana yürütülen Engelsiz Eğitim Programı, sosyal hayata kısıtlı şekilde dahil olabilen çocuklara eğitim imkanı sunuyor. Bugüne kadar 111 işitme, görme ve zihinsel engelli Okulu'nda açılan teknoloji sınıfları ve meslek atölyeleri ile 50 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. 37 görme engelli ve işitme engelli okuluna kurulan yüksek donanımlı teknoloji sınıfları ile öğrenciler engelli olmayan arkadaşları ile eşit seviyede eğitim alıyorlar. 74 özel eğitim okuluna kurulan müzik, görsel sanatlar, el sanatları, yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat meslek atölyeleri ile zihinsel engelli öğrenciler okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor, istihdama yönelik eğitimler alıyorlar. Engelsiz Eğitim Programı kapsamında yeni eğitim döneminde kullanılmak üzere 10 yeni görsel sanatlar ve müzik sınıfı kurulumu gerçekleşti.

Engelli bireylerin günlük yaşamı ile empati kurabilmek ve farkındalık yaratmak adına İstanbul Social Enterprise, ortaklığıyla hayata geçirilen Turkcell Diyalog Müzesi, Karanlıkta Diyalog ve Sessizlikte Diyalog olmak üzere iki sergiyle kalıcı bir müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzede görme ve işitme engelli rehberler eşliğinde katılımcıları farklı bir dünyaya çağırıyor ve şehir hayatında engellilerin yaşamları tecrübe ediniliyor.

Öğrenme güçlüğü ve odaklanma sorunu yaşayan çocuklara İçimdeki Hazine

İçimdeki Hazine projesi ise okullara kurulan özel eğitim sınıfları ve ücretsiz dijital uygulama ile Türkiye'nin dört bir yanındaki otizmli çocukların eğitimine destek oluyor. Çocuk psikologları ve eğitmenler eşliğinde geliştirilen uygulama ile çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerine destek olmanın yanı sıra aileler ve özel eğitim öğretmenleri için de anlık rapor ve bilgilendirici içerikler sunuluyor. 15 bin kişinin aktif olarak kullandığı İçimdeki Hazine uygulaması ile öğrenme güçlüğü ve odaklanma sorunu yaşayan çocuklara Uygulamalı Davranış Analizi tekniği ile geliştirilen seçme, eşleştirme, sıralama, çizme ve sesli oyunlar aracılığıyla harfler, sayılar, renkler, hayvanlar ve eşyalar gibi temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 18 ildeki okulda Turkcell'in kurduğu 21 adet İçimdeki Hazine özel sınıflarında ise 3 bine yakın otizm spektrum bozukluğu veya öğrenme zorluğu yaşayan çocuğun eğitimine destek olunuyor. Bu okullarda öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda mimari donanım, çeşitli eğitim materyalleri ve tabletler bulunuyor. Bu eğitim materyalleri, alıcı ve ifade edici dil gelişimi, öz bakım becerileri, büyük-küçük kas gelişimi, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmek üzere özel tasarlanmış malzemelerden oluşuyor.

Hayal Ortağım ve İşaret Dilim ile hayat daha kolay

Görme engelli bireylere yönelik Turkcell'in geliştirdiği Hayal Ortağım uygulaması ile bireyler, bilim, teknoloji, sağlık, spor, siyaset, ekonomi, kültür gibi farklı alanlarda yüzlerce haberi ve 2 bin 500'den fazla köşe yazarıyla gündemi takip edebiliyor. Ayrıca binlerce sesli kitap, eğitim ve dergi ile ilgi alanlarına dair içeriklere ulaşabiliyor. AVM, üniversite ve müzelerde beacon teknoloji sayesinde önünden geçtikleri mağazalar hakkında uygulama üzerinden bilgi alabiliyor ve gitmek istedikleri yerler için navigasyon hizmetinden faydalanabiliyorlar. Sesli betimleme teknolojisi sayesinde ise istedikleri filmleri hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan takip edebiliyorlar.