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Turkcell’den hayvancılıkta “akıllı küpe” çözümü

Turkcell, akıllı ürünleriyle Türk tarımına da değer katıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:11
Turkcell’den hayvancılıkta “akıllı küpe” çözümü

Turkcell, akıllı ürünleriyle Türk tarımına da değer katıyor. Turkcell’in Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğü proje kapsamında tamamen yerli ve milli teknoloji ile ürettiği akıllı küpelerle, hayvanların bulundukları konum ve canlı olup olmadıkları bilgisi anlık takip ediliyor ve doğru tohumlanma zamanları bildirilerek süt veriminin artması sağlanıyor. Turkcell, Türkiye’deki 17 milyon hayvana takılmak üzere NB-IoT (Dar Bant-Nesnelerin İnterneti) kullanılan akıllı küpe üretimini hedefliyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:11
  1. Turkcell
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı

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