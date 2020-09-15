Turkcell’den Giresun’a yardım eli

Genel müdürü Murat Erkan, afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için atılan adımlara verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Son olarak sel mağdurlarına Paycell Kart’larını ulaştırdık. Bu kartlarda yüklü bakiyelerle felaketten etkilenen vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarını Turkcell desteğiyle karşılamalarını sağlıyoruz. Projemiz; dijital bir servisimizin böylesi bir afet insanımıza yardım amaçlı kullanımına sunulması açısından da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Turkcell milli teknolojimizle milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”