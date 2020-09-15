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Teknoloji Turkcell’den Giresun’a yardım eli
Teknoloji

Turkcell’den Giresun’a yardım eli

İletişim şirketi Turkcell, Giresun’da yaşanan sel felâketinden olumsuz etkilenen 350 esnafa ve 200 aileye yeni nesil ödeme platformu Paycell aracılığıyla 400 bin TL’den fazla hibe desteği tanımladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:06:00 -
Turkcell’den Giresun’a yardım eli

Genel müdürü Murat Erkan, afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için atılan adımlara verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Son olarak sel mağdurlarına Paycell Kart’larını ulaştırdık. Bu kartlarda yüklü bakiyelerle felaketten etkilenen vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarını Turkcell desteğiyle karşılamalarını sağlıyoruz. Projemiz; dijital bir servisimizin böylesi bir afet insanımıza yardım amaçlı kullanımına sunulması açısından da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Turkcell milli teknolojimizle milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

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