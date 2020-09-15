Turkcell’den Giresun’a yardım eli
İletişim şirketi Turkcell, Giresun’da yaşanan sel felâketinden olumsuz etkilenen 350 esnafa ve 200 aileye yeni nesil ödeme platformu Paycell aracılığıyla 400 bin TL’den fazla hibe desteği tanımladı.
Genel müdürü Murat Erkan, afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için atılan adımlara verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Son olarak sel mağdurlarına Paycell Kart’larını ulaştırdık. Bu kartlarda yüklü bakiyelerle felaketten etkilenen vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarını Turkcell desteğiyle karşılamalarını sağlıyoruz. Projemiz; dijital bir servisimizin böylesi bir afet insanımıza yardım amaçlı kullanımına sunulması açısından da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Turkcell milli teknolojimizle milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”