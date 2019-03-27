Turkcell’den dijital ihracat hamlesi

Belarus, Ukrayna, Moldova ve Nepal’in de aralarında bulunduğu 39 ülkeye dijital ihracat yapan Turkcell, yeni bölgelere açılmak için çalışmalar yürütüyor. Çalışmaların hız kazandığına dikkat çeken Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, “Asya, Güney Amerika ve Nordik ülkelerine önem veriyoruz. Şu anda TV+, BİP ve Fizy gibi platformlarımızı tanıtmak, satmak için 20 ülkeden operatörle temas halindeyiz” dedi.

TV+’tan rekor

Dijital platformlardan TV+’ın 2018’i rekorla tamamladığını belirten Zavaroğlu, “Geçen seneyi 12 milyon indirme, 3 milyon 600 bini aşkın kullanıcıyla kapattık” ifadesini kullandı.

655 bin hanede varız

TV+’ın hem evde hem de OTT olarak anılan cep, tablet, smart TV gibi yerlerden izlenebildiğine işaret eden Zavaroğlu, şunları aktardı: “Şu anda tüm Türkiye’de 655 bin hanede varız, IPTV tarafında bir numarayız. OTT tarafında da 3 milyon aboneyle açık ara birinciyiz. Türkiye’de günlük TV izleme süresi 6-6,5 saat. Bizim ev platformumuzda günlük izlenme süremiz 8,5-9 saat arası. En çok izlenme saatleri ise 18.30-23.00 arası. IPTV kullanıcılarının yüzde 74’ü hem TV hem film seyrediyor. Cep kullanıcılarının ise yüzde 60’ı TV ve film takip ediyor.” TV+’ın 2015’ten bu yana çok büyük aşama kaydettiğini anlatan Zavaroğlu, kanal olarak en kaliteli yayını ve en zengin içeriği sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yerli filmler ücretsiz

Aboneleri için yeni bir adım atacaklarını dile getiren Zavaroğlu, bu kapsamda en sevilen yerli filmleri TV+ platformunda ücretsiz olarak sunacaklarını duyurdu. Zavaroğlu, film izlenme oranlarını artıracaklarının da altını çizdi.

OTT’de aksiyon, IPTV’de animasyon izleniyor

5 bini aşkın içeriği bulunan TV+’ta OTT kullanıcıları en çok aksiyon, IPTV kullanıcıları ise animasyon filmleri izliyor. Türkiye’nin 7 bölgesinde en çok izleme yapan şehirler OTT’de Ankara, Çanakkale, İstanbul, Karabük, Tunceli, Antalya ve Gaziantep olarak sıralanıyor. IPTV’de de Kocaeli, İzmir, Gaziantep, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Tunceli başı çekiyor.

Sıra dışı mekânlarda gösterim

İstanbul’un sıra dışı mekânlarında TV+ sponsorluğunda film gösterimleri gerçekleştirilecek. 6 hafta sürecek etkinlik kapsamında dünya sinemasına damga vuran eserler şehrin uğrak noktaları ve sıra dışı mekânlarında izleyiciyle buluşacak.