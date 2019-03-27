0553 313 94 23

Turkcell’den dijital ihracat hamlesi

Dijital operatör Turkcell, servislerini dünyanın hizmetine sunmak için önemli girişimlerde bulunuyor. Bu çerçevede tanıtım faaliyetlerine odaklanan şirketin Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, şu aşamada 20 ülkeden operatörle temas halinde olduklarını açıkladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:42
Turkcell’den dijital ihracat hamlesi

Belarus, Ukrayna, Moldova ve Nepal’in de aralarında bulunduğu 39 ülkeye dijital ihracat yapan Turkcell, yeni bölgelere açılmak için çalışmalar yürütüyor. Çalışmaların hız kazandığına dikkat çeken Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu, “Asya, Güney Amerika ve Nordik ülkelerine önem veriyoruz. Şu anda TV+, BİP ve Fizy gibi platformlarımızı tanıtmak, satmak için 20 ülkeden operatörle temas halindeyiz” dedi.

TV+’tan rekor

Dijital platformlardan TV+’ın 2018’i rekorla tamamladığını belirten Zavaroğlu, “Geçen seneyi 12 milyon indirme, 3 milyon 600 bini aşkın kullanıcıyla kapattık” ifadesini kullandı.

655 bin hanede varız

TV+’ın hem evde hem de OTT olarak anılan cep, tablet, smart TV gibi yerlerden izlenebildiğine işaret eden Zavaroğlu, şunları aktardı: “Şu anda tüm Türkiye’de 655 bin hanede varız, IPTV tarafında bir numarayız. OTT tarafında da 3 milyon aboneyle açık ara birinciyiz. Türkiye’de günlük TV izleme süresi 6-6,5 saat. Bizim ev platformumuzda günlük izlenme süremiz 8,5-9 saat arası. En çok izlenme saatleri ise 18.30-23.00 arası. IPTV kullanıcılarının yüzde 74’ü hem TV hem film seyrediyor. Cep kullanıcılarının ise yüzde 60’ı TV ve film takip ediyor.” TV+’ın 2015’ten bu yana çok büyük aşama kaydettiğini anlatan Zavaroğlu, kanal olarak en kaliteli yayını ve en zengin içeriği sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yerli filmler ücretsiz

Aboneleri için yeni bir adım atacaklarını dile getiren Zavaroğlu, bu kapsamda en sevilen yerli filmleri TV+ platformunda ücretsiz olarak sunacaklarını duyurdu. Zavaroğlu, film izlenme oranlarını artıracaklarının da altını çizdi.

OTT’de aksiyon, IPTV’de animasyon izleniyor

5 bini aşkın içeriği bulunan TV+’ta OTT kullanıcıları en çok aksiyon, IPTV kullanıcıları ise animasyon filmleri izliyor. Türkiye’nin 7 bölgesinde en çok izleme yapan şehirler OTT’de Ankara, Çanakkale, İstanbul, Karabük, Tunceli, Antalya ve Gaziantep olarak sıralanıyor. IPTV’de de Kocaeli, İzmir, Gaziantep, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Tunceli başı çekiyor.

Sıra dışı mekânlarda gösterim

İstanbul’un sıra dışı mekânlarında TV+ sponsorluğunda film gösterimleri gerçekleştirilecek. 6 hafta sürecek etkinlik kapsamında dünya sinemasına damga vuran eserler şehrin uğrak noktaları ve sıra dışı mekânlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:42
  1. Karabük
  2. Tunceli
  3. Trabzon
  4. Kocaeli
  5. Kayseri
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Gaziantep
  9. Çanakkale
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Turkcell
  13. Dijital Medya
  14. Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu
  15. Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu
  16. TV+

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Altay hakkında soruşturma başlatıldı
    1. CHP'li Altay hakkında soruşturma..
    2. Vergi yükü azaltılacak! Özel halk..
    3. Avustralya'da "ambalaj pazarı" için..
    4. Gürkan’a Türk Chopper’dan ‘onursal’..
    5. Turizmci Kazım Gül, son yolculuğuna..
    6. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK..
    7. 27. Dönem CHP Milletvekili Engin..
    8. Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları..
    9. Merzifon’daki hastaneye taş kırma..
    10. Sürmene’de 1. Pide Festivali coşkulu..
    11. Renault-Nissan-Mitsubishi bulut..
    12. Cedi'den Celtics potasına 15 sayı
    13. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46..
    14. Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2..
    15. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
    16. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
    17. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
    18. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
    19. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    20. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    21. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    22. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    23. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    24. Küçük darbukacı babasının yolunda
    25. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    26. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    27. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    28. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    29. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    30. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu