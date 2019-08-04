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Turkcell’den bayram hediyesi

Müşterilerini sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde en iyi hizmetle buluşturan Turkcell, bu bayramda yurtdışına çıkacak müşterilerine özel bir hediye sunuyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:20
Turkcell’den bayram hediyesi

Müşterilerini sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde en iyi hizmetle buluşturan Turkcell, bu bayramda yurtdışına çıkacak müşterilerine özel bir hediye sunuyor. Bireysel ve kurumsal faturalı tüm Turkcell’liler tarifelerinden bağımsız olarak bayram döneminde yurtdışında yapacakları 1GB’lık internet kullanımının yanı sıra 60 dakika görüşme veya 60 SMS’i bayram hediyesi olarak ücretsiz kullanabilecek. 88 ülkeyi kapsayan Kurban Bayramı hediyesiyle, Turkcell’liler dünyanın dört bir yanında rahat bir şekilde iletişim kurabilecek. 5–18 Ağustos tarihleri arasında yurt dışında bulunacaklara otomatik olarak tanımlanacak olan hediyeyle Turkcell müşterileri sevdikleriyle Türkiye’deki gibi bayramlaşacak.

“Turkcell olarak sadece yurtiçinde değil yurtdışında da müşterilerimizin yanındayız” diyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, şunları söyledi: “Turkcell olarak sadece yurtiçinde değil yurdışında da müşterilerimizin yanındayız. Ülkemiz ve insanlarımızın için son derece manevi anlamlar taşıyan Kurban Bayramı’nda müşterilerimize yakınlarıyla rahatça bayramlaşabilmeleri için bugüne kadar benzeri olmayan bir hediye sunuyoruz.  Bu hediyemiz sayesinde Turkcell’liler gerek internet üzerinden gerekse konuşarak bayramın coşkusunu dünyanın dört bir yanına taşıyacak. Bu vesileyle tüm Türkiye’nin bayramını şimdiden kutlarız.”   

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:20
  1. Türkiye
  2. Turkcell
  3. 1GB
  4. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş

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