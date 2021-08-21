Turkcell yeni nesil yazılım şirketi kuruyor

Yazılım alanında inovatif ürün ve çözümler geliştirmek amacıyla yeni bir girişime imza atan Turkcell, Türkiye’nin yazılım alanındaki yetişmiş insan gücünün artırılmasına da destek olacak. Yeni kurulacak şirket hem Turkcell ve iştiraklerine hem de yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilere yönelik yazılım ürün ve hizmetleri geliştirecek. Turkcell tarafından kurulacak yeni yazılım şirketinin genel müdürlüğünü, Turkcell’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri fonksiyonunda çeşitli yöneticilik görevleri üstlenen Atilla Yıldız yürütecek. Dijitalleşmenin bugün herkese büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yeni kurulacak ve yazılım alanında hizmet verecek şirket için şu açıklamalarda bulundu: “Bugün dünyada dijitalleşmenin yanı sıra teknoloji ile dönüşen yeni bir dünya ve yeni bir ekonomi söz konusu. Bu çağda rekabette önde olabilmek için en önemli alanlardan biri olan yazılıma ağırlık vermek gerektiğine inanıyoruz. İşte bu yüzden ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda öncelikli sektör olarak gösterilen yazılım alanına daha etkin katkı sağlamak için yeni bir şirket kuruyoruz. Yazılım alanında Türkiye’nin kendi kaynaklarına daha fazla yatırım yapmak ve bu alandaki çalışanları desteklemek için yerli ve milli bir yazılım seferberliği başlatıyoruz. Bu sayede ülkemizde yeni nesil çalışma, öğrenme ve gelişim modelleri geliştirmeyi, teknoloji alanında daha fazla katma değer üretmeyi hedefliyoruz.”