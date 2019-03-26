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Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6 milyona ulaştı

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu: - "Turkcell TV+'da şu an tüm Türkiye'de 655 bin hanede varız. OTT tarafta, cep telefonu, tablet ve smart TV'lerin içinde yaklaşık 3 milyon abone civarındayız"- "Türkiye'de günde ortalama TV izleme süresi 6-6,5 saat. Bizim günlük kutuda izlenme süremiz 8,5-9 saat arası" - "(Apple TV+ tanıtımı) TV+'ın Türkiye'deki isim hakları bizde. TV+ tümüyle bize ait bir marka. Zaten onlar baktıklarında Türkiye'de bu markanın, bu kategoride alınmış olduğunu görecekler"- "Netflix ile iş birliğine yakın zamanda gitmek istiyoruz"

26 Mart 2019 Salı 13:17
Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6 milyona ulaştı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, "Turkcell TV+'da şu an tüm Türkiye'de 655 bin hanede varız. OTT tarafta, cep telefonu, tablet ve smart TV'lerin içinde yaklaşık 3 milyon abone civarındayız. Türkiye'de günde ortalama TV izleme süresi 6-6,5 saat. Bizim günlük kutuda izlenme süremiz 8,5-9 saat arası." dedi.

Barış Zavaroğlu, Turkcell TV+'ın yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Turkcell TV+'ın bundan sonra daha fazla duyulacağını, hem yatırım hızının hem de iletişim stratejilerinin artacağını söyledi.

TV+'ın hem evde hem de OTT denilen cep, tablet, smart tv gibi yerlerden izlenebildiğini ifade eden Zavaroğlu, şunları kaydetti:

"Evde izlenen bölümü, fibere bağlı. O yüzden sadece fiber lokasyonlar üzerinden kutular aracılığıyla izlenebiliyor. Şu an tüm Türkiye'de 655 bin hanede varız. IPTV olarak Türkiye'de bir numarayız. OTT tarafta, cep telefonu, tablet ve smart TV'lerin içinde yaklaşık 3 milyon abone civarındayız. OTT'de açık ara birinciyiz.

Türkiye'de günde ortalama TV izleme süresi 6-6,5 saat. Bizim günlük kutuda izlenme süremiz 8,5-9 saat arası. En çok izlenme saatleri, kutuda 18.30-23.00 arası. IPTV kullanıcılarının yüzde 74'ü hem TV hem film izliyor, cep kullanıcılarının ise yüzde 60'ı TV ve film izliyor."

TV+'ın 2015 yılından bu yana çok büyük aşama kaydettiğini belirten Zavaroğlu, kanal olarak, en kaliteli yayınla, en çeşitli ve doğru içeriği sunma hedefinde olduklarını, bu anlamda önemli yol katettiklerini söyledi.


- "Her hafta 5 yeni BKM filmi, abonelerle ücretsiz buluşacak"


Barış Zavaroğlu, müşterilerin istediği her çeşitliliği verdiklerini ifade ederek, Türkiye'deki en iyi pazarlama içerik iletişimini yaptıklarını söyledi.

BKM ile yeni bir iş birliğine gittiklerini aktaran Zavaroğlu, bu çerçevede en sevilen yerli filmlerin TV+ platformunda ücretsiz olarak sunulacağını, her hafta 5 yeni BKM filminin abonelerle ücretsiz buluşacağını bildirdi.

Zavaroğlu, çok sayıda festivalde marka olarak yer aldıklarını, kendileri için çok etkili olan bu durumu önümüzdeki dönemde de devam ettireceklerini söyledi.

Film izlenme oranlarını daha artıracaklarını belirten Zavaroğlu, spor konusunda da önemli yol katettiklerini anlattı.


- Fiber dışındaki bölgelerden izlenebilmesi için "OTT Box" çalışması yürütülüyor


Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zavaroğlu, Apple'ın dün tanıtımını yaptığı Apple TV+'la olan isim benzerliklerinin sorulması üzerine, "TV+'ın Türkiye'deki isim hakları bizde. TV+ tümüyle bize ait bir marka. Zaten onlar baktıklarında Türkiye'de bu markanın, bu kategoride alınmış olduğunu görecekler." dedi.

Netflix ile iş birliğine ilişkin de Zavaroğlu, "Netflix ile iş birliğine yakın zamanda gitmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Zavaroğlu, şu an hanelerde sadece fiber lokasyonda izlenebilen Turkcell TV+'ın, fiber dışındaki bölgelerden izlenebilmesi için "OTT Box" adında yeni bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.


- OTT'de en çok aksiyon, IPTV'de animasyon izleniyor


Verilen bilgiye göre, kullanıcılar OTT'de en çok aksiyon, IPTV'de animasyon izliyor.

Türkiye'nin 7 bölgesinde en çok izleme yapan şehirler OTT'de Ankara, Çanakkale, İstanbul, Karabük, Tunceli, Antalya ve Gaziantep, IPTV'de ise Kocaeli, İzmir, Gaziantep, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Tunceli olarak sıralanıyor.

İnternetten film izleyen şehirlere bakıldığında, OTT'de Tunceli, Çanakkale, Bilecik, Osmaniye, Kütahya, Bolu ve Şırnak, IPTV'de ise Gaziantep, Adana, Denizli, Kocaeli, Trabzon, Kayseri ve Muş öne çıkıyor.

TV+ 2018'de 12 milyon indirme rakamına ulaşırken, TV+ ile cepten televizyon izleme süresi ise 81 dakika oldu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:17
  1. Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu

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