Turkcell Süper Kupa 2021 Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman nerede oynanacak?

2020-2021 Süper Lig sezonu şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finaline ilişkin Türkiye Futbol Federasyonundan son dakika açıklama geldi. Peki Turkcell Süper Kupa 2021 nerede oynanacak? Turkcell Süper Kupa 2021 maç ne zaman oynanacak?

Beşiktaş - Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçını ne zaman, saat kaçta oynacağı belli lodu. Süper Lig lTürkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki maç saat 20.45’te başlayacak."