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Turkcell Platinum Bosphorus Cup için geri sayım başladı

Türkiye’nin en uzun soluklu yelkenli yarışlarından Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 28 Eylül’de İstanbul Boğazı’ndaki yarışla başlayacak.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:44
Turkcell Platinum Bosphorus Cup için geri sayım başladı

Türkiye’nin en uzun soluklu yelkenli yarışlarından Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 28 Eylül’de İstanbul Boğazı’ndaki yarışla başlayacak. İki gün sürecek ve üç yarıştan oluşacak Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta 8 farklı ülkeden yaklaşık 80 tekne mücadele edecek. Bu sene 18’incisi düzenlenecek organizasyonda yer alacak 800 sporcu, özel tasarım ‘Döner Trofe Kupası’nı kazanmaya çalışacak.



Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli yelken organizasyonlarından Turkcell Platinum Bosphorus Cup, iki hafta sonra İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek Boğaz Yarışı ile başlıyor. Bu yıl deniz temizliği temasıyla 28-29 Eylül’de gerçekleştirilecek ve 8 ülkeden yaklaşık 80 tekne, 800 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, takımlar özel tasarım ‘Döner Trofe Kupası’nı kazanmaya çalışacak.


İki gün boyunca sürecek ve 3 yarıştan oluşacak Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta takımlar ilk gün Beşiktaş ve Anadolu Hisarı arasında yelken açacak. Şampiyonun belirleneceği Pazar günkü iki şamandıra yarışı ise Caddebostan açıklarında yapılacak.



"Boğaz’daki şölenin parçası olmak büyük mutluluk"


Bosphorus Cup gibi uzun soluklu bir organizasyona beş yıldır destek vermekten mutluluk duyduklarını belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Turkcell Platinum Bosphorus Cup hem çok büyük hem de Türkiye’nin dünya tanıtımında çok özel bir yere sahip olan bir organizasyon. Bu özel yarışa Turkcell Platinum olarak destek vermek ve bu desteğimizle İstanbul Boğazı’nın rengarenk yelkenlerle bir şölen havasına bürünmesini izlemek bizim için büyük mutluluk. TURKSPORU’nun da en büyük destekçisi olarak, sporumuzun ileri gitmesi, spor yoluyla Türkiye’nin tanıtımının daha üst noktalara çıkarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



En iyi yarış izleme noktaları


Büyük bir çekişmenin yanı sıra İstanbullulara renkli bir hafta sonu sunacak Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta yelkenleri yakından görmek ve yarışları yerinde izlemek isteyen İstanbullular için en iyi noktalar, Arnavutköy Akıntıburnu, Bebek Sahil, Rumelihisarı, Anadoluhisarı, Beylerbeyi Sahil ile Caddebostan Sahil olacak.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:44
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