Turkcell Off-Road heyecanı Maslak'ta
Turkcell Platinum, Yaban Akademi işbirliğiyle müşterilerine sunduğu doğa aktivitelerine bir yenisini daha ekleyerek off-road heyecanını şehrin göbeğine taşıdı.18 Nisan 2018 Çarşamba 09:46
Maslak’ta işbirliğiyle 200 dönümlük arazinin üzerine kurulu Off-Road Park’ta, yarış pisti ve deneyim alanının yanı sıra eğitim alanları da bulunuyor. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Turkcell Platinum’la müşterilerimize farklı dünyaların kapılarını açmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
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