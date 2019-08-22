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Turkcell mağazaları fizy listeleriyle hareketleniyor

Turkcell mağazaların uğrayan müşteriler, fizy küratörleri tarafından hazırlanan özel listelerle keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayacak.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
Turkcell mağazaları fizy listeleriyle hareketleniyor

Dijital müzik platformu fizy, Turkcell mağazalarını daha da keyifli hale getirecek. Müşteriler en beğenilen şarkılar eşliğinde, alışveriş deneyimi yaşayacak.

Turkcell elçileri ve fizy küratörleri tarafından hazırlanan özel listeler ve en çok dinlenen şarkılar, mağazalarda müşterilerle buluşacak. Yöresel parçalar da bu seçkiler içerisinde yer alacak.

Dünya çapında yapılan mağaza içi müşteri deneyimi araştırmalarına göre tüketicilerin yüzde 90’ı müzik yayını yapılan mağazaları tekrar ziyaret etmek istiyor. Müziğin içeride keyifli bir atmosfer oluşturduğunu ve müşterilerin mağaza seçiminde müziğin önemli bir rol oynadığını ortaya koyan çalışmalar, kötü parça seçiminin de ters etki yaratabildiğini gösteriyor.

Turkcell’in 2016 sonunda iki pilot mağazayla başlayan dijital dönüşüm yolculuğu; 2017’de bin 400’e, 2018 sonunda ise bin 500’e ulaştı. Dijital mağazalar yeni ürün ve teknolojilerini müşteriye deneyimlemelerine imkân verecek şekilde, özel olarak tasarlandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
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