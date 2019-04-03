Turkcell, kurumları ‘SD-WAN’ ile güçlendiriyor

Kurumların uçtan uca bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını tek elden sunan Turkcell, şimdi de SD-WAN teknolojisi ile kurumların ağ hizmetlerini dijitalleştiriyor.

SD-WAN çözümleri, kurumların operasyonel maliyetlerini azaltırken, kaynakların daha iyi yönetilmesine ve tek bir cihaz üzerinden çoklu katma değerli hizmet sunulmasına imkan sağlıyor. Ürüne bağlı gelişen kurumsal teknoloji hizmetlerinin oluşturduğu karmaşayı ve kaynak israfını önlemek için kurumlar, Turkcell’in SD-WAN hizmetini tercih ediyor.

Kurumsal müşteriler Turkcell ile eşzamanlı olarak erişim hizmeti, SD-WAN hizmet platformu, katma değerli güvenlik servisleri ve tüm sürecin yönetim ve desteğini tamamen çözüyor. Böylece her hizmet için farklı tedarikçi kullanımını ve vakit kaybını ortadan kaldırıyor.