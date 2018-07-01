THY - İmaj
0553 313 94 23

Turkcell İngiltere’den ödülle döndü

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi’nin en başarılı müşteri sadakati programlarını ödüllendiren The Loyalty Magazine Awards 2018’de kazananlar belli oldu.

01 Temmuz 2018 Pazar 10:00
Turkcell İngiltere’den ödülle döndü

Turkcell, Next Best Action Platform (Sonraki En İyi Eylem Platformu) ile ‘Analitik ve Verinin En İyi Kullanımı’ (Best Use of Analytics & Data) kategorisinde ödüle layık görüldü. Platform sayesinde müşterilerin eğilimleri tanımlanıyor ve kişiye özel en uygun teklifler sunuluyor.

MÜŞTERİLERİMİZ İŞİN ODAĞINDA

İngiltere’den ödülle dönmekten duyduğu mutluluğu belirten Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, şunları kaydetti: “Amacımız müşterimizin her zaman yanında olmak ve yaşam kalitesini her alanda daha da arttırmaktır. Onları işimizin kalbinde konumlandırıyoruz ve onlara fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Entegre iletişim ve teknoloji hizmetlerimiz ile müşterilerimizin tüm ürün ve servislerimizi kullanırken uçtan uca deneyim yolculuğunu tasarlıyoruz. Bu sayede müşterilerimizle iletişim kurduğumuz tüm hizmet kanallarında birbirine yakınsamış kesintisiz hizmet sunuyoruz. Bu çabalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin uluslararası arenada başarılı bulunması ve ödüllerle taçlandırılması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor.”

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 10:00
  1. Next Best Action Platform
  2. Analitik ve Verinin En İyi Kullanımı
  3. Turkcell

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan 'Katarlı hacı adaylarına' şart koştu
    1. Suudi Arabistan 'Katarlı hacı..
    2. SİHA Sezgin PKK cinayetine saatlerdir..
    3. Kumaşa bulaşan boya lekeleri nasıl..
    4. Şenol Güneş Fenerbahçelileri mest..
    5. 'Günah keçisi' ilan edilen Mesut..
    6. Migros önünde isyan ettiler! Sebebi...
    7. İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    8. Rutubetli duvar temizliği nasıl yapılır?
    9. ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması!
    10. Instagram'a yeni güncelleme: Artık..
    11. Türkiye'yi yasa boğan cinayette..
    12. Bomba iddia! Bojan Krkic'e Süper..
    13. VAR olmasaydı her şey çok farklı..
    14. Hamaney sert çıktı: Bizi bölemezsin!
    15. Malezya'dan Çin ve ABD için flaş uyarı!
    16. Erdoğan ve Davutoğlu aylar sonra aynı..
    17. "Türkiye ile birleşeceğiz"
    18. Olay iddia: Habertürk gazetesi..
    19. Erdoğan: 2019 yılını Fuat Sezgin İslam..
    20. Ehliyet kurslarında artık nüfus..
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    “Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
    “Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
    Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
    Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
    Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
    Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!