Turkcell İngiltere’den ödülle döndü

Turkcell, Next Best Action Platform (Sonraki En İyi Eylem Platformu) ile ‘Analitik ve Verinin En İyi Kullanımı’ (Best Use of Analytics & Data) kategorisinde ödüle layık görüldü. Platform sayesinde müşterilerin eğilimleri tanımlanıyor ve kişiye özel en uygun teklifler sunuluyor.

MÜŞTERİLERİMİZ İŞİN ODAĞINDA

İngiltere’den ödülle dönmekten duyduğu mutluluğu belirten Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, şunları kaydetti: “Amacımız müşterimizin her zaman yanında olmak ve yaşam kalitesini her alanda daha da arttırmaktır. Onları işimizin kalbinde konumlandırıyoruz ve onlara fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Entegre iletişim ve teknoloji hizmetlerimiz ile müşterilerimizin tüm ürün ve servislerimizi kullanırken uçtan uca deneyim yolculuğunu tasarlıyoruz. Bu sayede müşterilerimizle iletişim kurduğumuz tüm hizmet kanallarında birbirine yakınsamış kesintisiz hizmet sunuyoruz. Bu çabalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin uluslararası arenada başarılı bulunması ve ödüllerle taçlandırılması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor.”