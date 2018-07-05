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Turkcell ile ‘Hayata Gözlerini Aç’ıyorlar

Turkcell, Afrika’daki görme bozukluklarına yönelik bir proje başlattı. Afrika’nın yüzyıllardır değişmeyen insani sorunların başında gelen göz hastalıklarına çare olmayı amaçlayan Turkcell, çalışanlarının doğum gününde Afrika’daki katarakt hastalarının ameliyat masrafları için bağışta bulunuyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:56
Turkcell ile ‘Hayata Gözlerini Aç’ıyorlar

Turkcell olarak en güzel hediyenin, bir insana hayatın renklerini gösterebilmek olduğunu vurgulayan Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, bu amaçla Yeryüzü Doktorları ile birlikte “Turkcell ile Hayata Gözlerini Aç” projesini başlattıklarının söyledi. Sağlam, “Çalışanlarımızın doğum günlerinde, onlara hediye etmek üzere Afrika’nın değişik ülkelerinde yılın her günü, görme problemi yaşayan bir kişinin göz ameliyatını yaptırarak bu sevincine ortak oluyoruz. Çalışanlarımızın doğum günlerinde onlar adına bağışta bulunarak bir gözü açmış oluyoruz” diye konuştu.

YÜZLERCE HASTA

Yeryüzü Doktorları’na yapılacak bağışlarla gerçekleştirilecek projeyle Nijer, Lübnan, Kenya, Somali, Yemen, Moritanya, Tanzanya, Kongo, Sudan, Uganda, Afganistan, Pakistan’da yüzlerce göz ameliyatı gerçekleştirilerek insanları sağlığını kavuşturulacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:56
  1. Turkcell
  2. Turkcell ile Hayata Gözlerini Aç
  3. Afrika

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