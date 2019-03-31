0553 313 94 23

Turkcell-Huawei projesi Londra’dan ödülle döndü

Dijital operatör Turkcell, dünya genelinde 4 kıtada yer alan IQPC tarafından Londra’da düzenlenen Telekomda Müşteri Deneyimi Yönetimi Zirvesi’nden ödülle döndü.

31 Mart 2019 Pazar 10:16
Turkcell-Huawei projesi Londra’dan ödülle döndü

Dijital operatör Turkcell, dünya genelinde 4 kıtada yer alan IQPC tarafından Londra’da düzenlenen Telekomda Müşteri Deneyimi Yönetimi Zirvesi’nden ödülle döndü. Operatörün En İyi ROI (Yatırımın Geri Dönüşü) Örneği ödülüne layık görülmesinde Huawei’yle yürüttüğü dijital performans ölçüm projesi rol oynadı.

360 derece değerlendirme yapıldı

Londra’dan gelen ödülün ardından açıklama yapan Turkcell Satış Zekâsı ve Performans Yönetimi Direktörü Şebnem Mengen şunları söyledi: “Performans ölçümünü dijital dönüşümünü iş ortağımız Huawei’in desteğiyle gerçekleştirdik. ‘Perakende Kanal Skoru’ olarak adlandırdığımız bu sistemde iş ortaklarımızı 360 derece değerlendirdik. İş ortaklarımızın satışlarını, operasyon yönetimlerini, kendilerini ve Turkcell’i ne oranda büyüttüğünü ölçümleyen bir dijital skorlamaya geçiş yaptık. Bu skorlama sayesinde saha ekiplerimiz ile iş ortaklarımız işlerini katkı, kalite ve büyüme gibi perakende sektörü için kritik başlıklar altında takip edebiliyor.

İki ayrılık haberi daha

Öte yandan; Turkcell’den iki ayrılık haberi daha geldi. Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu ile Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz’un 31 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevlerini bırakacağı açıklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:16
  1. Turkcell
  2. IQPC
  3. Telekomda Müşteri Deneyimi Yönetimi Zirvesi
  4. Huawei
  5. Turkcell Satış Zekâsı ve Performans Yönetimi Direktörü Şebnem Mengen
  6. Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu
  7. Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çimsa’dan dev satın alma
    1. Çimsa’dan dev satın alma
    2. KONUTDER’de Altan Elmas yeniden başkan
    3. 93 yaşında oy kullanma duyarlılığı
    4. 'Efe kıyafeti' ile oy kullandılar
    5. Kırıkkale’de seçmenler oy kullanmaya..
    6. Mine Koraş'ın hakaret ettiği Yusuf..
    7. Palandöken: “Taksit sayısı arttıkça..
    8. Kocaeli’de 1 milyon 24 bin 11 kişi..
    9. Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç oyunu..
    10. Sandık, hasta ve engellilerin ayağına..
    11. Efsane Sanayici ve Eğitim Gönüllüsü..
    12. Vali Akbıyık oyunu kullandı
    13. FOMGET fırtına gibi esti
    14. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oyunu..
    15. Hakkari’de oy kullanımı
    16. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza..
    17. Harden, Rockets'ı taşıdı
    18. TOKİ’den Trabzon’a iki millet bahçesi
    19. Polisler yeşil sahada ter dökecek
    20. Beylikdüzü yerel seçim sonuçları son..
    21. Birevim'den ev almada ikinci el avantajı
    22. Ünlü iş adamı Hacı Sabancı oyunu..
    23. Kedi Zubi sandık başında
    24. Ağaçlara hayat veren hanım eller
    25. Her gün bir bardak süt içmek için..
    26. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, oyunu..
    27. İsrail, Gazze ile İsrail arasındaki..
    28. Turkcell-Huawei projesi Londra’dan..
    29. Kocamaz: "Demokrasimize hayırlı olsun"
    30. Heyelan grup köy yolunu kapattı,..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’