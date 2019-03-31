Turkcell-Huawei projesi Londra’dan ödülle döndü

Dijital operatör Turkcell, dünya genelinde 4 kıtada yer alan IQPC tarafından Londra’da düzenlenen Telekomda Müşteri Deneyimi Yönetimi Zirvesi’nden ödülle döndü. Operatörün En İyi ROI (Yatırımın Geri Dönüşü) Örneği ödülüne layık görülmesinde Huawei’yle yürüttüğü dijital performans ölçüm projesi rol oynadı.

360 derece değerlendirme yapıldı

Londra’dan gelen ödülün ardından açıklama yapan Turkcell Satış Zekâsı ve Performans Yönetimi Direktörü Şebnem Mengen şunları söyledi: “Performans ölçümünü dijital dönüşümünü iş ortağımız Huawei’in desteğiyle gerçekleştirdik. ‘Perakende Kanal Skoru’ olarak adlandırdığımız bu sistemde iş ortaklarımızı 360 derece değerlendirdik. İş ortaklarımızın satışlarını, operasyon yönetimlerini, kendilerini ve Turkcell’i ne oranda büyüttüğünü ölçümleyen bir dijital skorlamaya geçiş yaptık. Bu skorlama sayesinde saha ekiplerimiz ile iş ortaklarımız işlerini katkı, kalite ve büyüme gibi perakende sektörü için kritik başlıklar altında takip edebiliyor.”

İki ayrılık haberi daha

Öte yandan; Turkcell’den iki ayrılık haberi daha geldi. Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu ile Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz’un 31 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevlerini bırakacağı açıklandı.