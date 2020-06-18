Turkcell hisseleri, Türkiye Varlık Fonu haberiyle yükseldi

İSTANBUL (AA) - Turkcell hisseleri, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), şirketin yüzde 26,2'lik hisselerini alacağı haberleri sonrası yüzde 5,8 yükselişle 15,62 liradan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören Turkcell hisseleri, dün 14,93 lirayı görmesinin ardından günü yüzde 0,14 artışla 14,76 liradan tamamladı. Türkiye Varlık Fonu'nun, Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı olacağına ilişkin haberlerin ardından Turkcell hisseleri yeni güne yükselişle başladı.

Turkcell hisseleri, 15,27 liradan güne başlarken, en yüksek 15,84 lirayı gördü. Turkcell hisseleri, saat 10.35 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 5,8'lik değer kazancıyla 15,62 liradan işlem görüyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 34,4 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Dün akşam yapılan açıklamaya göre TVF, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak. Telia, Turkcell'deki yüzde 24,02'lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell'den çıkış yapacak. LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24,8'e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

