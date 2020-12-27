Turkcell hattı kaç para? Turkcell hat ne kadar faturasız

Turkcell müşterisi olmak isteyenlere telefon operatöründen çok farklı kampanyalar gerçekleştirilmekte. Turkcell yeni hat alan kullanıcılar Turkcell'in bir birinden farklı çok sayıda kampanyalı paketlerinden yararlanma imkanına sahip olmakta. Şimdi faturalı Turkcell'li ol, ilk 4 ay boyunca her ay 2GB hediye internet kazan.Turkcell’den yeni bir ön ödemeli hat almak isteyen bireysel müşterilere 30 gün boyunca kullanabilecekleri her yöne 750 dakika, 250SMS ve 25GB hediyesi ile açılacak. Üstelik 120 gün boyunca ayda 20GB daha kazanma fırsatını yakalayabilirsiniz.

Turkcell faturasız hat fiyatları

Turkcell faturasız hat fiyatları yeni faturasız hat almak isteyenler tarafından merak edilmektedir. Turkcell faturasız hat fiyatları Turkcell mağazalarında 110 TL ücret ile satılmaktadır. Ancak serbest fiyat uygulaması nedeni ile bazı mağazalarda fiyatlar 150 ile 200 TL arasında değişmektedir.

Yeni Turkcell’lilere Özel Paketler: Yeni Turkcell abonesi olanlar veya Turkcell abonesi olmayı planlayanlara özel avantajlı kampanya ve paketler bulunuyor. Hem hazır kartlılara hem de faturalı hatlara yönelik sunulan tarifelerden yararlanabilirsiniz. Turkcell’li olmak isteyenlere özel GNÇ fırsat, Platinum plus hoş geldin paketlerinden faydalanabilir, bol bol internet ve her yöne dakikalar ile sevdiklerinizle doyasıya konuşabilirsiniz.

Turkcell hattı kaç para?

Turkcell yeni hat alacak ya da numarasını taşıyacak müşteriler için geçerli olacak “Rahat Fırsat” paketi, 3 GB’a ek olarak 1 GB internet hediyesinin yanı sıra 500 dakika her yöne konuşma ve 100 SMS ile 29 TL’den satışa sunuluyor. Mevcut Turkcell müşterileri ise “Rahat Avantaj” paketini 40 TL’den satın alabilecek. Paket, 3 GB internet, 500 dakika konuşma, 100 SMS içeriyor. Ayrıca fizy, lifebox, dergilikte geçerli 5’er GB ile Yaani’de geçerli 3 GB ve Facebook ile Twitter’da geçerli 2 GB olmak üzere toplam 20 GB internetin yer aldığı pakette BiP’ten BiP’e aramalarda geçerli 1000 dakika da bulunuyor.

Faturalı hatlara özel Paket ve tarifeler neler

Turkcell faturalı hat paketleri ve Turkcell yeni hat tarifeleri kapsamında birçok kampanya bulunuyor. Faturalı hatlar için sunulan Platinum, GNÇ, Kamu kurum, Lifecell gibi paketlere avantajlı bir şekilde sahip olabilirsiniz. Faturalı hat sahipleri ve faturalıya geçmek isteyen kullanıcılar zengin içeriğe sahip birçok paketten yararlanabiliyor. İhtiyaçlarınız doğrultusunda faturalı müşteriler için sunulan Aynen 10 paketine göz atabilirsiniz.

Turkcell’den yeni bir ön ödemeli hat almak isteyen bireysel müşterilere özel Bol GB Tanışma Seti Kampanyası sunulmaktadır.

Bol GB Tanışma Seti alarak Turkcell Hazırkartlı olan müşterilerimizin hatları 30 gün boyunca kullanabilecekleri her yöne 750 dakika, 250SMS ve 25GB hediyesi ile açılacaktır. Bu kampanyadan yararlanan müşterilerimiz, ayrıca hatlarının açılışını takip eden 120 gün boyunca hatlarına aylık tek seferde 34 TL ve üstü TL yüklemelerinde veya 34TL ve üstü tutarda Pos kanalından paket satın aldıkları aylarda hatlarına o ay için 30 gün boyunca geçerli 20GB internet hediyesi yüklenecektir.

Hediye internet faydasından 30 günde maksimum 1 kez, kampanya süresi olan 120 gün boyunca maksimum 3 kez faydalanabilecektir. Hediye paket 30 gün içinde birden fazla alınamaz, yurt içi kullanımlarda geçerlidir. Kampanya kapsamındaki faydalar üçüncü şahıslara transfer edilemez.

Paket kapsamındaki ses, sms ve internetin ticari amaçlı kötüye kullanımından şüphelenilmesi durumunda Turkcell ilgili numaraları kampanyadan çıkarmak, kampanya hakkını kısıtlama hakkını saklı tutar.

30 gün içinde kullanılmayan kampanya kapsamında sunulan faydalar bir sonraki döneme devretmez. Paket kapsamındaki faydalar yurtdışında kullanılamaz. Özel servis numaraları paket kapsamında aranamaz.

Kampanya kapsamında sunulan dakikaların kullanımında ücretlendirme periyodu 60 saniyedir. Kampanya süresinin bittiği ya da 30 günlük süre içerisinde kampanya kapsamında sunulan dakika kullanımlarının bittiği durumda abonenin ses harcamaları bağlı bulunduğu tarife üzerinden ücretlendirilecektir. Paket içindeki internet kullanımının ücretlendirme periyodu 100KB olacaktır.

Paket bitiminde, müşterinin sms kullanımları kendi tarifesi üzerinden, internet kullanımları ise 4 kr/100 KB üzerinden ücretlendirilecektir.

Turkcell faturalı hattan Hazır Kart’a nasıl geçiş yapabilirim?

​Bireysel müşterilerimiz faturalı hattan Hazır Kart’a geçişi Turkcell Müşteri hizmetlerinden yaptırabilir. ​Turkcell Bayilerinde bireysel müşteriler; Faturalı hattan Hazır Kart'a geçiş başvurusu sürecinde, Hazır Kart'a geçiş öncesinde Rahat Tarife’de yer alan diledikleri pakete 30 günlük geçiş yapabilirler. 30 günlük Rahat pakete geçişi sonrasında gelen SMS’e onay vermeleri durumunda Rahat Tarife’den Hazır Kart'a geçiş işlemleri başlatılır. Onay vermemeleri durumunda da Rahat Tarife’de kendilerine uygun paketten devam edebilirler.