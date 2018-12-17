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Turkcell, GSMA çalıştayına İstanbul’da ev sahipliği yaptı

Turkcell, Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) düzenlediği İnsani Yardım Çalıştayı'na İstanbul’da ev sahipliği yaptı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:32
Turkcell, GSMA çalıştayına İstanbul’da ev sahipliği yaptı

Turkcell, Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) düzenlediği İnsani Yardım Çalıştayı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Kızılhaç Örgütü, BM İnsani Yardım Örgütü (OCHA), AFAD ve Kızılay’ın katılımı ve Turkcell’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Dronecell ile kesintisiz iletişim

Çalıştay katılımcıları Turkcell’in teknoloji üssü Maltepe Plaza’yı da ziyaret etti ve insanlığa hizmet için geliştirilen en son teknolojileri yerinde inceledi. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, hem merkezde yapılan çalışmaları anlattı hem de güçlü bir baz istasyonu olarak istenen yerden havalanıp, ses ve data hizmeti sağlamak üzere Turkcell mühendisleri tarafından tasarlanan Dronecell’i tanıttı. Sezgin, “Dronecell ihtiyaç duyulan her an iletişim sağlamaya hazır olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:32
  1. İstanbul
  2. Turkcell
  3. Dünya Mobil Operatörler Birliği (GSMA)
  4. İnsani Yardım Çalıştayı
  5. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
  6. Uluslararası Kızılhaç Örgütü
  7. BM İnsani Yardım Örgütü (OCHA)
  8. AFAD
  9. Kızılay
  10. Maltepe Plaza
  11. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin
  12. Dronecell

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