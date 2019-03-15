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Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bugün itibariyle görevinden ayrıldı.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrıldı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bugün itibariyle görevinden ayrıldı.



Turkcell, 2015 yılından beri şirketin Genel Müdürlük görevini yürüten Kaan Terzioğlu’nun bugün itibariyle görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu. Ayrıca bu gelişmenin ardından şirketin Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan’ın vekaleten genel müdürlük görevine atandığı belirtildi.



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’nın ve görevinden ayrılan Terzioğlu’nun ifadelerinin de yer aldığı KAP açıklaması şu şekilde:


“1 Nisan 2015’te Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Muhterem Kaan Terzioglu, 15 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır.



Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan’ın Turkcell Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasına, Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal’ın vekaleten atanmasına karar vermiştir.



Kaan Terzioğlu görevinden ayrılma kararı ile ilgili olarak "Turkcell’de görev yaptığım 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye’nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük ve Telekom sektöründe örnek gosterilen bir firma haline geldik. Bu dönemde, ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer oluşturmak için onlarca yıllık iş tecrübesine sahip profesyonellerimizden, iş hayatına yeni atılan Genç Yeteneklerimize kadar bir takım olarak durmadan çalıştık. Bu güçlü takımın daha yeni rekorlara ve başarılara imza atacağına inancım tamdır" dedi.



Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "Turkcell olarak Sayın Kaan Terzioğlu’nun genel müdürlüğü döneminde birçok ilke ve başarılara imza attık. Kendisine bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz. Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan Turkcell’i bu noktaya getiren inovasyon ve başarı odaklı kurum kültürü, güçlü insan kaynağı, teknolojisi ve kurumsallığı önümüzdeki dönemde Turkcell’i ülkemizin ve dünyanın en değerli kuruluşlarından biri yapmaya devam edecektir. Son 5 yıldır, teknoloji yatırımlarımız ve dijitalleşme alanında sektörde öncü uygulamalarımızla güçlü bir büyüme bazı oluşturduk ve iş modelimizi güçlü bilanço ve risk yönetimi uygulamalarımızla sağlam temeller üzerine kurduk. Yönetim Kurulumuz, müşteri odaklılığını esas alarak dijital operatör vizyonu ile tüm hissedar ve paydaşlarımıza değer oluşturma önceliğini sürdürecektir.”

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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