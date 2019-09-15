Turkcell Genel Müdürü Erkan’dan 5G’de ortak altyapı konusunda uyarı: Zaman kaybedecek lüksümüz yok

Londra’da Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) merkezini ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirket olarak 5G’nin yanı sıra yapay zekâ, robotik teknolojiler, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, siber güvenlik ve bulut teknolojilerine odaklandıklarını söyledi. Erkan, ekonomiyi uçtan uca dijital hale getirecek 5G konusunda yapılacak ortak altyapı çalışmalarına hazır olduklarını dile getirdi.

Temaslar sürüyor

Ziyarette GSMA’in üst yönetimiyle de bir araya gelen Erkan, birliğin çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, bir yandan Turkcell’in Türkiye’nin dijital ekonomisinin gelişimi için attığı adımları anlatırken diğer yandan da sektörün geleceğine yön verecek olan 5G alanında yapılması gerekenler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Turkcell’in hedefleriyle ilgili açıklamalar da yapan Erkan şu mesajları verdi:

Sıçrama için ortak çalışalım

5G’ye geçiş için ortak altyapının olmazsa olmaz olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Ortak altyapıyı bugünleri düşünerek yıllar önce dile getiren ilk biz olduk. Bugün geldiğimiz nokta bizim ne kadar haklı olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Dünyada birçok ülke artık altyapıları ortak hale getiriyor, üstyapıda rekabet ediyor. Önümüzde bir 5G çağı var. 5G sadece bir mobil teknoloji değil, aslında tüm sektörlerin uçtan uca dijitalleşmesi demek. Türkiye’nin 5G ile birlikte yeni bir sıçrama yapabileceğine inanıyorum. O nedenle bizim ortak altyapı, fiber gibi konuları bir an önce çözüme kavuşturup ortak altyapı üzerine neler yapabiliriz, ona bakmamız lazım. Artık hem mevcut altyapıyı ortak kullanmak hem de yeni altyapı çalışmalarını ortak yapmak için artık fazla zaman kaybetmemeliyiz” dedi.

Biz, adım atmaya hazırız

“5G ile birlikte artık altyapıyı ortak kullanmayı değil ortak oluşturmayı konuşuyor olmamız gerekiyor. Aklın yolu bir. Yurtdışında birçok operatör 5G altyapısını ortak oluşturma konusunda anlaşmalar yapıyor. Örneğin Avrupa’da ortak altyapı anlaşmaları 2010’dan bu yana 10 katına çıktı. İspanya’da, İngiltere’de başı çeken operatörler altyapılarını genişleteceklerini açıkladı. Türkiye’de Turkcell olarak Türksat ve Vodafone Türkiye ile paylaşıma başladık. Şu anda Türksat altyapısı üzerinden hizmet verdiğimiz yaklaşık 30 bin müşterimiz mevcut. Haneye erişim sayımız bu sayede 3,4 milyondan 6,5 milyona geldi. Ayrıca fiber şebekemizi 21 şehirden 28’e taşıdık. Ancak bunları biz yeterli görmüyoruz. Bunun için ülke çapında bir eylem planı gerek. Türkiye kazanacaksa biz Turkcell olarak her adımı atmaya hazırız.”