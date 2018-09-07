Turkcell, dijital ekonomi vizyonunu dünyaya anlattı

Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen, telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler ışığında geleceğe yönelik beklentilerin ele alındığı Operations Transformation Forum 2018 (OTF2018) etkinliğinde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, büyümenin ancak dijital ekonomiler oluşturarak sağlanabileceğini söyledi.

300 SEKTÖR TEMSİLCİSİNE SESLENDİ

300’ü aşkın telekom operatörünün üst düzey yöneticisi, standardizasyon kurumlarının yetkilileri ve sektör analistleri katıldığı etkinlikte Turkcell’in başarı hikayesini paylaşan Terzioğlu, Lifecell Ventures ile dijital uygulamaların ihracatı için global operatörlerle iş birliği aşamasında olduklarını bildirdi. Terzioğlu, Turkcell’in dijital ihracat döneminin genişleyerek devam ettiğini aktararak, “Bu alanda 30 farklı operatörle iş birliği için görüşmelerimiz sürüyor” dedi.