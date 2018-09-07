THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Turkcell, dijital ekonomi vizyonunu dünyaya anlattı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen, telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler ışığında geleceğe yönelik beklentilerin ele alındığı Operations Transformation Forum 2018 (OTF2018) etkinliğinde konuştu.

07 Eylül 2018 Cuma 10:26
Turkcell, dijital ekonomi vizyonunu dünyaya anlattı

Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen, telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler ışığında geleceğe yönelik beklentilerin ele alındığı Operations Transformation Forum 2018 (OTF2018) etkinliğinde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, büyümenin ancak dijital ekonomiler oluşturarak sağlanabileceğini söyledi.

300 SEKTÖR TEMSİLCİSİNE SESLENDİ

300’ü aşkın telekom operatörünün üst düzey yöneticisi, standardizasyon kurumlarının yetkilileri ve sektör analistleri katıldığı etkinlikte Turkcell’in başarı hikayesini paylaşan Terzioğlu, Lifecell Ventures ile dijital uygulamaların ihracatı için global operatörlerle iş birliği aşamasında olduklarını bildirdi. Terzioğlu, Turkcell’in dijital ihracat döneminin genişleyerek devam ettiğini aktararak, “Bu alanda 30 farklı operatörle iş birliği için görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 10:26
  1. Turkcell
  2. Kaan Terzioğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolarda düşüş devam ediyor
    1. Dolarda düşüş devam ediyor
    2. Aladağ'da 12 kişinin öldüğü yurt..
    3. Katar'dan 10 milyar dolarlık yatırım!
    4. Bunun adı soykırım
    5. Erdoğan Ruhani görüşmesi başladı
    6. Sağlık Bakanlığından herkesi..
    7. Nafaka mağduriyetleri giderilecek
    8. FETÖ'den yargılanan rektör serbest..
    9. Uşak’ta trafik kazası: 2 kişi öldü, 1..
    10. Irak'ta protestolar liman kapattırdı
    11. Dönmez: İlk sondaj 1-2 ay içerisinde..
    12. Cumhurbaşkanı talimatı verdi!..
    13. Kırklareli'nde 28 kaçak göçmen yakalandı
    14. Yerli helikopter uçuşa geçti
    15. İşsizlik maaşında 120 gün süresi..
    16. 2 ürünün ithalatına ilişkin soruşturma..
    17. Kocaeli'de operasyon: 800 kilo kokain..
    18. E devlet şifresi değiştirme
    19. Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1..
    20. "Uyanış" filminin yönetmeni Ali..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!