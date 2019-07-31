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Turkcell Dergilik'ten "Mizah Paketi"

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, okuyucu alışkanlıkları ve zevklerini dikkate alarak oluşturduğu Mizah Paketi'ni kullanıcılara sunuyor

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
Turkcell Dergilik'ten "Mizah Paketi"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en sevilen ve en çok okunan mizah dergilerini bünyesinde bulunduran Dergilik, şimdi yalnızca bu kategoriye özel bir paket hazırladı.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital yayıncılık platformu Dergilik, okuyucu alışkanlıkları ve zevklerini dikkate alarak oluşturduğu Mizah Paketi'ni kullanıcılara sunuyor.

Yerli, yabancı, haftalık ve aylık dergilerin yanı sıra yerel ve ulusal gazeteleri bünyesinde barındıran uygulama, eğlenmeyi ve gülmeyi sevenlerin en çok okudukları dergileri tek çatı altında topladı.

Bugüne dek 200 milyonun üzerinde yayının okunduğu Dergilik uygulamasında, mizah en çok tercih edilen kategori olma özelliğini koruyor.

Dergilik, okuyucularına yakın zamanda "Kadın" ve "İş Dünyası" gibi kategorilerde oluşturacakları yeni paketler de sunmaya hazırlanıyor. Turkcell'lilerin ek bir ücret ödemeden yararlanabilecekleri Mizah Paketi, farklı operatörlerin müşterileri için ilk 3 ay 2,99 TL'den sunuluyor.

Kullanıcılar 3 aylık deneme sürecinin ardından 5,99 TL'ye bu paketten faydalanabilecek. Turkcell müşterisi olmayan mizahseverler bu sayede yalnızca istedikleri içeriğe ulaşarak, okumak istemedikleri dergiler için ücret ödemeyecek.






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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
  1. Turkcell

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