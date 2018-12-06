Turkcell CEO’sundan Türk Telekom ve Vodafone’a fiber için açık teklif: Gelin yeni şirket kurup ortak olalım

Mehmet Canıtatlı KKTC

Girne’de aralarında Ekonomi MüdürümüzMehmet Canıtatlı’nın bulunduğu bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Kaan Terzioğlu, dört yıldır gündeme getirdikleri ortak altyapı konusuyla ilgili çarpıcı bir teklifi dile getirdi. ‘’Türkiye’nin çok ciddi bir dijital altyapı eksikliği var’’ diyen Terzioğlu, Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var ve şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekli. Büyük çabalar sonucu ancak “Altyapıyı Paylaşalım” noktasına gelebildik. Şu anda Vodafone, Turkcell ve TÜRKSAT olarak altyapıyı paylaşmaya başladık. Son 9 ayda birbirimizin altyapısını kullanarak vatandaşlara fiber hizmet götürmeye başladık. Ancak halen Türk Telekom’u bekliyoruz. Değer oluşturacak modeller bulup şirketlerimizi gerçek değerine taşımalıyız” önerisinde bulundu.

Bir şeyi yanlış yaptık

Telekom sektöründeki şirketlerin toplam değerinin 8 milyar doların altına indiğine dikkat çeken Terzioğlu, “Sadece Almanya’nın telekom şirketi Deutsche Telekom 80 seksen milyar dolar değerinde. Maalesef bizde bu değerler oluşamıyor. Bunun nedeni belli. Biz bir şeyi yanlış yaptık. Türkiye’deki telekom sektörünün özelleştirme sürecinde istediğimiz sonucu alamadık. Şirketlerimizin gerçek hak ettiği değere kavuşması ve sektörümüzün gelişimi için mutlaka harekete geçmemiz lazım” dedi.

Bu teklif değerlendirilmeli

Daha önceki “Altyapıyı Paylaşalım” söylemimizi artık “Altyapıyı Bütünleştirelim” haline getirdik’’diyen Terzioğlu, şu mesajları verdi:

-Hepimizin var olan fiber altyapılarını paylaşarak bundan sonra yapılacak fiber altyapı yatırımını beraber yapması gerekli. Bu altyapıları bizlerin teker teker, aynı anda, paralel olarak yatırım yaparak tamamlamasına imkân yok. Bunun için yaklaşık 15 milyar dolar lazım. Halbuki mevcudu paylaşsak ve bundan sonrakileri beraber yapsak bu hikâye 2 milyar dolara bitecek gibi bir şey. Ve bu yatırım için kaynak bulunur.

-Türkiye’de fiber altyapı yatırımı yaparken harcadığınız 2 liranın 1 lirası ‘geçiş hakkı’ oluyor. Yani yatırım yapıyorsunuz, yatırım yapmak için de devlet sizden bir o kadar vergi alıyor. Halbuki yatırım Türkiye’de bildiğim kadarıyla teşvik edilen bir şey. Maalesef faaliyet gösterdiğimiz sektörde böyle bir şey yok.

-Önerimiz Türkiye’deki tüm fiber şirketleri bir başka şirket altında birleşsin. Türk Telekom’un fiberi de, bizim fiberimiz de, Vodafone’un fiberi de. TÜRKSAT özelleştirilmesin, devlet de oradaki varlıklarını buraya koysun. Yüzde 51’i devlete ait de olabilir. Bu şirkete Türkiye’nin fiber altyapısını yapma vazifesini verelim. Bu şirket kârlı ve çok değerli hale gelir.

Başvuru çok paylaşım az

-Mayıs ayı sonunda SayınBinali Yıldırım’ın önderliğinde mevcudun paylaşılması için bir prensip anlaşması yaptık. Sayın Yıldırım’ın sayesinde, onun uzun süren çabaları sonunda oldu bu. Ama nasıl paylaşacağımız ortada kaldı. O anlaşmayı imzaladıktan sonra hiçbir kazı yapmamıza da izin verilmedi çünkü denildi ki, “Anlaşma yaptınız artık, gerek yok.” 2013 yılında altyapı ve tesisatın paylaşılmasıyla alakalı bir mevzuat çıkmıştı. Mevzuata göre fiber altyapı yapmak isteyenin öncelikle Türk Telekom’a sorması lazım. Türk Telekom eğer orada altyapım var diyorsa paylaşması lazım. Yok diyorsa o zaman yapılması lazım. 2013’ten bu yana 2 bin 250’den fazla başvuru yaptık ama hayata geçen paylaşım 4 adet.

-Son 3 yıl içerisinde bizim fiber götürdüğümüz yaklaşık 400 bin hane vardır. Hakikaten bu alanda artık bir şirketin problemlerini düşünmekten vazgeçip Türkiye’nin problemlerini düşünmemiz lazım. Türkiye’nin altyapısı için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım.

-Tabii şu deniyor: Türk Telekom’un özel bir anlaşması var, imtiyaz sözleşmesi var... Türkiye’de değişmeyen hiçbir şey kalmadı. Bu da değişsin? Bu konunun ilerlemesi için hep birlikte bunu talep etmemiz lazım. Herkesin evinde fiber hizmet alma hakkı olması lazım.

“Teşvik istemiyoruz’’

-İhale için 2019 ve 2020 tarihleri konuşuluyor. Ama eski modelle yaparsak bunun hiçbir manası yok. Yani bizim spektrum yerine bu network’ü kurmak için para harcamamız lazım.

-Daha 4G’yi yapalı üç sene olmuş. Şimdi 5G’yi konuşuyoruz. Yani önden vergi alıyoruz sonra tüm şirketlerden ayrı ayrı yatırım bekliyoruz. Ve nedense Telekom sektörü teşvik konseptinin dışında kalıyor. Ve tam tersi cezalandırma modeline geçmiş durumdayız.

-Teşvik istemiyoruz. Biz sadece yatırım yaparken bir de üzerine ceza ödemeyelim istiyoruz. Bunlar hakikaten çok hassas konular.