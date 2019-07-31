Turkcell çalışanları finans uzmanlıklarını geliştiriyor
Turkcell Akademi, çalışanların gelişimine yönelik eğitim programlarına Finans Masters’i ekledi.31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:41
Turkcell Akademi, çalışanların gelişimine yönelik eğitim programlarına Finans Masters’i ekledi. 2 bin 275 Turkcell çalışanının başvurduğu program, ABD’nin saygın kurumlarından Rice Üniversitesi’nden akademisyenlerin eğitimleriyle başladı. Eylül ayına kadar eğitimlerini sürdürerek başarı sertifikası almaya hak kazanan çalışanlar, programın devamında Boğaziçi Üniversitesi ve dünyanın önde gelen finans danışmanlık şirketlerinin üst düzey isimlerinden eğitimler alacak. İlk 10’a giren Turkcell çalışanı, yurt dışında eğitim alma veya yüksek lisansını tamamlama şansına erişecek. Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, eğitimde teknolojiyi kullanarak çalışanlarını zenginleştirmeye devam ettiklerini belirtti. İnsana, sektöre ve topluma değer katma misyonlarını sürdürdüklerini vurgulayan Sezen, "Dijital operatör Turkcell olarak herkesin hayatını zenginleştirmek, insanlara yeni bir perspektif verebilmek için teknolojiyi fırsata çevirmeye devam edeceğiz” dedi.
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