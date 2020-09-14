  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Turkcell ana sponsorluğundaki milli atletler Balkan şampiyonasını zirvede tamamladı
Spor

Turkcell ana sponsorluğundaki milli atletler Balkan şampiyonasını zirvede tamamladı

Türk atletizminin genç yıldızları, İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14'ü altın, 17'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplamda kazandıkları 40 madalyayla ilk sırada yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 14:16:24 -
Turkcell ana sponsorluğundaki milli atletler Balkan şampiyonasını zirvede tamamladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell ana sponsorluğundaki milli atletler Balkan şampiyonasını ilk sırada tamamladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir döneme geçen Türk atletizminin genç yıldızları, 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda zirveyi kimseye bırakmadı.

İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular; 14'ü altın madalya olmak üzere toplam 40 madalya kazanarak ilk sıradaki yerini aldı.

Toplam 42 branşta madalya dağıtılan organizasyonun ilk gününde 23 madalya kazanan ay-yıldızlı atletler, ikinci günü ise 17 madalya ile noktaladı. Bu sonuçla Türkiye, Ukrayna ve Hırvatistan'ın önünde şampiyon oldu.

50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular şu şekilde sıralandı:

"Erkekler 100 metrede Umut Uysal, erkekler 400 metrede Kubilay Ençü, erkekler 1.500 metrede Devrim Kazan, erkekler 5 bin metrede Mahsum Değer, erkekler 400 metre engellide Berke Akçam, erkekler 3 bin metrede Devrim Kazan, erkekler 110 metre engellide Serhat Bulut, erkekler 3 bin metre engellide İbrahim Karateker, kadınlar 3 bin metrede Rümeysa Coşkun, kadınlar üç adım atlamada Gizem Akgöz, kadınlar disk atmada Münevver Hancı, kadınlar gülle atmada Pınar Akyol, kadınlar 5 bin metrede Tuğçe Özkan"


- Gümüş ve bronz madalya alan isimler


Savaş Parlak, İslam Taşçı, Ali Eren Ünlü, Ömer Amaçtan, Tibet Sancak, Tayyip Arslan, Zülha Armutçu, Meryem Aygün, Urkuş Işık, Sıla Simay Harman, Beyza Baş, Esra Türkmen, Büşra Hatun Ekinci, Yaren Yıldırım ve Gizem Akgöz şampiyonadan gümüş madalyayla ayrıldı.

Bronz madalya alan isimler ise Oğuz Uyar, Orhan Baştürk, Onur Çaparoğlu, Oğuz Uyar, Yunus Emre Kızıl, Süreyya Yıldız, Şevval Özdoğan ve Zeynep Çaylak şeklinde sıralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler
Dünya

Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet istifa etti.

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’
Dünya

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze Şehri denizinin derinliklerinde 'değerli' bir askeri haz..
Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!
Gündem

Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!

İstanbul'da kadınları, eşleri ile aralarını düzeltme bahanesi ile dolandırıp taciz eden kendisini 'cinci hoca' diye tanıtan B. D.'nin PKK'lı..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı