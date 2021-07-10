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Teknoloji Turkcell altyapısıyla her yer ‘Çok Çekici’
Teknoloji

Turkcell altyapısıyla her yer ‘Çok Çekici’

Müşterilerine her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek amacıyla altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Turkcell, salgın dönemini de kapsayan son bir yılda güçlü 4.5G altyapısını yüzde 50’den fazla genişleterek rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 12:23:00 -
Turkcell altyapısıyla her yer ‘Çok Çekici’

Müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümü sağlamak amacıyla son bir yılda altyapıda rekor seviyede büyüdüklerine dikkat çeken Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Dünyanın en çekici ülkesi Türkiye’nin her köşesinde, karada, havada, denizde müşterilerimize hızlı ve kaliteli çekim gücümüzle üstün kalitede iletişim hizmeti sunmak için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi. Sezgin, şöyle konuştu: “Gelişmiş yeteneklerle donattığımız şebekemiz, müşteri ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi sağlayarak eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu sayede 4.5G’de 1.6 Gbps ve fiber erişimde ise 10 Gbps’lik kapasiteyi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Değişen koşullarla birlikte artan talepleri başarıyla karşılayabilmek için ülke çapında özel donanımlı ve uzman 1.300 kişilik saha ekibimizle 7/24 hizmet veriyoruz.” Turkcell’in Türkiye’nin her köşesindeki üstün çekim gücüne vurgu yapan ‘Çok Çekici’ kampanyasının dördüncü filmi, yaz mevsimine duyulan özlemi anlatıyor.

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