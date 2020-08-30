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Ekonomi Turkcell Akademi’ye iki ödül daha
Ekonomi

Turkcell Akademi’ye iki ödül daha

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı eğitim programları dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excellence Awards’ta iki ödüle layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:06:00 -
Turkcell Akademi’ye iki ödül daha

Akademi; Finans Master’la altın, YUPO’yla da gümüş ödülün sahibi oldu. Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, özgün eğitim ve gelişim çözümleri üretmenin stratejik hedeflerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Teknoloji ve bilgi birikimimizi eğitim alanında dünyaya örnek olacak bir formatla çalışanlarımıza sunuyoruz. Gelinen aşamada da fark oluşturan iki programımız; Finans Master ve YUPO’yla ödüle layık görülmek bizim için çok gurur verici.”

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