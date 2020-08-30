Turkcell Akademi’ye iki ödül daha

Akademi; Finans Master’la altın, YUPO’yla da gümüş ödülün sahibi oldu. Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, özgün eğitim ve gelişim çözümleri üretmenin stratejik hedeflerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Teknoloji ve bilgi birikimimizi eğitim alanında dünyaya örnek olacak bir formatla çalışanlarımıza sunuyoruz. Gelinen aşamada da fark oluşturan iki programımız; Finans Master ve YUPO’yla ödüle layık görülmek bizim için çok gurur verici.”