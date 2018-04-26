Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Turkcell 2018’e güçlü başladı

Turkcell, 2018’in ilk çeyreğinde gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17.5 artırarak çift haneli büyümesini sürdü. Turkcell, grup bazında 4 milyar 762 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek üç aylık gelirini elde etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:24
Turkcell 2018’e güçlü başladı

Turkcell, yılın ilk çeyreğinde ulaştığı rakamlarla yeni rekorlara imza attı. Turkcell, yıla güçlü bir başlangıç yaparak 2018’in ilk çeyreğini rekor gelir ve FAVÖK ile tamamladı. Gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artırarak çift haneli büyümesini sürdüren Turkcell, grup bazında 4 milyar 762 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek üç aylık gelirini elde etti. 2017 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK ise yüzde 44,4 oranında artışla 2 milyar 22 milyona ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde net kâr ise 501 milyon TL oldu.

‘ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTIK’

Elde edilen güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla öngörülen hedeflere doğru emin adımlarla hızla ilerlediklerini kaydeden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yılın ilk 3 ayında birçok önemli işe imza attıklarını söyledi. Terzioğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’de 4.5G şebekemizde 1 Gbps’i aşan hızları sunabilir hale gelirken, Ukrayna’da 4G’yi hayata geçiren ilk operatör olduk. Almanya’da Lifecell Europe’u ve GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde dijital servisler portföyümüzü Türkiye dışına taşıyacak Lifecell Ventures’ı uluslararası kamuoyu ile tanıştırdık. Lifecell Ventures üzerinden fizy, Dergilik ve lifebox’ı dış pazarlara açtık. Türkiye’de kendi marka kimliğimizi ve logomuzu modernleştirdik; mağazalarımızda dijital ve görsel dönüşümü tamamladık. İstanbul’da düzenlediğimiz Yatırımcı ve Analist Günü’nde 3 yıllık stratejimizi ve yukarı yönlü güncellediğimiz finansal hedeflerimizi sunduk. Somut ve sağlam temellere oturttuğumuz dijital servislerle büyüme stratejimiz kapsamında attığımız bu adımların karşılığını yılın ilk çeyreğinde hem gelir, hem de FAVÖK’te tüm zamanların en yüksek sonuçlarını elde ederek almaya devam ettik.

‘ÜÇ YILLIK HEDEFİMİZİ YÜKSELTTİK’

14 Mart’ta gerçekleştirilen Yatırımcı ve Analist Günü’nde önümüzdeki 3 yılın finansal hedeflerini açıkladıklarını kaydeden Genel Müdür Terzioğlu, “2018-2020 yılları arasında gelirde yılda ortalama yüzde 14 - 16 büyüme, yüzde 37 - 40 FAVÖK marjı ve lisans hariç operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranını yüzde 18 - 16 bekliyoruz. Aynı zamanda dördüncü çeyrek sonuçlarıyla açıkladığımız 2018 yılı hedeflerini de yukarı yönlü güncelledik. FAVÖK marjındaki artışa yeni UFRS standartlarının yansıması olmakla birlikte gelir büyümesini 4.5G ve dijital servislerimizi gelire dönüştürerek sağlayacağımızı öngörüyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:24
  1. İstanbul
  2. Turkcell
  3. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni babayiğitler aranıyor
    1. Yeni babayiğitler aranıyor
    2. Son anket sonuçları geldi! Akşener ve..
    3. Tosun Paşa filmi bakın hangi dile..
    4. Devlet Bahçeli'den 'İYİ Parti' esprisi
    5. PKK'nın işkencecisi askerden dönünce..
    6. Suyumuzdan altın akıyor! 1,5 ton altın..
    7. İşte cilt dostu 10 besin
    8. Turkcell 2018’e güçlü başladı
    9. Türk şirket İngiliz futbol takımına..
    10. Ev tekstilinde “dış pazar” atağı
    11. Endonezya'da akılalmaz olay! Maymuna..
    12. E-ihracatta hedef 50 milyar dolar
    13. Dosya UEFA'ya teslim edildi..Karar..
    14. Katar'dan Türkiye hamlesi: 7500 lira..
    15. AK Partili isim görevinden istifa etti
    16. AK Partili Belediye Başkanı ve vali..
    17. Merkez Bankası piyasaya boyun eğdi
    18. ÖSYM KPSS tarihlerini açıkladı!
    19. Tamir için bırakılmıştı... Bu halde..
    20. Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...