Turkcell 2018’e güçlü başladı

Turkcell, yılın ilk çeyreğinde ulaştığı rakamlarla yeni rekorlara imza attı. Turkcell, yıla güçlü bir başlangıç yaparak 2018’in ilk çeyreğini rekor gelir ve FAVÖK ile tamamladı. Gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artırarak çift haneli büyümesini sürdüren Turkcell, grup bazında 4 milyar 762 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek üç aylık gelirini elde etti. 2017 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK ise yüzde 44,4 oranında artışla 2 milyar 22 milyona ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde net kâr ise 501 milyon TL oldu.

‘ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTIK’

Elde edilen güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla öngörülen hedeflere doğru emin adımlarla hızla ilerlediklerini kaydeden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yılın ilk 3 ayında birçok önemli işe imza attıklarını söyledi. Terzioğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’de 4.5G şebekemizde 1 Gbps’i aşan hızları sunabilir hale gelirken, Ukrayna’da 4G’yi hayata geçiren ilk operatör olduk. Almanya’da Lifecell Europe’u ve GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde dijital servisler portföyümüzü Türkiye dışına taşıyacak Lifecell Ventures’ı uluslararası kamuoyu ile tanıştırdık. Lifecell Ventures üzerinden fizy, Dergilik ve lifebox’ı dış pazarlara açtık. Türkiye’de kendi marka kimliğimizi ve logomuzu modernleştirdik; mağazalarımızda dijital ve görsel dönüşümü tamamladık. İstanbul’da düzenlediğimiz Yatırımcı ve Analist Günü’nde 3 yıllık stratejimizi ve yukarı yönlü güncellediğimiz finansal hedeflerimizi sunduk. Somut ve sağlam temellere oturttuğumuz dijital servislerle büyüme stratejimiz kapsamında attığımız bu adımların karşılığını yılın ilk çeyreğinde hem gelir, hem de FAVÖK’te tüm zamanların en yüksek sonuçlarını elde ederek almaya devam ettik.”

‘ÜÇ YILLIK HEDEFİMİZİ YÜKSELTTİK’

14 Mart’ta gerçekleştirilen Yatırımcı ve Analist Günü’nde önümüzdeki 3 yılın finansal hedeflerini açıkladıklarını kaydeden Genel Müdür Terzioğlu, “2018-2020 yılları arasında gelirde yılda ortalama yüzde 14 - 16 büyüme, yüzde 37 - 40 FAVÖK marjı ve lisans hariç operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranını yüzde 18 - 16 bekliyoruz. Aynı zamanda dördüncü çeyrek sonuçlarıyla açıkladığımız 2018 yılı hedeflerini de yukarı yönlü güncelledik. FAVÖK marjındaki artışa yeni UFRS standartlarının yansıması olmakla birlikte gelir büyümesini 4.5G ve dijital servislerimizi gelire dönüştürerek sağlayacağımızı öngörüyoruz” dedi.