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Türkçe Olimpiyatları'nın ana sponsoru Koç'tan "15 Temmuz" mesajı!

FETÖ'nün düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'nın ana sponsorluğunu yapan Koç Holding'in sahiplerinden Ali Koç, sarı lacivert kulübün resmi internet sitesinden '15 Temmuz' mesajı yayınladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 23:48
Türkçe Olimpiyatları'nın ana sponsoru Koç'tan "15 Temmuz" mesajı!

FETÖ'nün düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'nın ana sponsorluğunu yapan ve yapının deşifre olmasının ardından reklamlarla FETÖ kanallarına finansal destek sağlayan Koç Holding'in sahiplerinden Ali Koç, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden 15 Temmuz mesajı yayınladı.

Türkçe Olimpiyatları'nda ana sponsor olduğunu unutan Koç mesajında, “15 Temmuz, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünün hayata geçirdiği darbe girişimi olarak tarihimize kazınmıştır” dedi.

Koç ile FETÖ nasıl uzlaştı?

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Türk Milleti o gün Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde harekete geçmiş;

Hükümeti, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı askerleri ve Atamızın “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözleriyle büyük bir sorumluluk yüklediği vatandaşlarıyla, topyekün birlik ve beraberlik içerisinde bu hain saldırıya karşı koymuştur.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3. yıl dönümünde, ülkemiz ve milletimizin tarihe geçen bu kutsal duruşunu bir kez daha saygıyla hatırlıyor; hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

Sözde şike davası ile FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk ateşini yakan ve bu yapılanmaya dair tepkisini tüm camiasıyla karşılarında dimdik durarak gösteren Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir bireyi olarak tüm camiamız adına söylemek isterim ki;

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır.”

Çıbanbaşı Koç!

Koç FETÖ için harekete geçti!

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:48
  1. Ali Koç
  2. FETÖ
  3. 15 temmuz darbe girişimi

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