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Dünya Türkçe o ülkenin de resmi dili oldu! İşte o Avrupa ülkesi...
Dünya

Türkçe o ülkenin de resmi dili oldu! İşte o Avrupa ülkesi...

Yeniakit Publisher
2024-04-03 23:18:00 - 2024-04-03 23:33:32
Türkçe o ülkenin de resmi dili oldu! İşte o Avrupa ülkesi...

Ülkemizin resmi dili olan Türkçe, bir Avrupa ülkesinin de resmi dili olarak kabul edildi.

Dünya'da ülke genelinde halk tarafından konuşulan dile 'resmi kullanımda dil' statüsü verilir. Bu unvanı alan birçok dil bulunmaktadır.

Çoğu ülkelerde farklılık gösteren resmi diller olsada bazı ülkelerde aynı dil olarak karşımıza çıkabiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanılan ana dil olarak kabul edilen Türkçe, aynı zamanda o Avrupa ülkesinin de resmi dili olarak kabul edildi.

O ÜLKENİN RESMİ DİLİ TÜRKÇE

Kosova Milletvekili Enis Kervan'ı belediye meclisine sunduğu bir tasarı sonucunda belediye meclisinde oy çoğunluğu ile kabul edilen kararla birlikte Türkçe Kosova'da resmi dil statüsüne getirildi.

Alınan bu kararla birlikte, Kosova'nın çek etnikli ve çok kültürlü bir devlet olduğunu tekrar gösterdiği belirtildi. Yüzyılılardır Kosova'da geleneksel olarak konuşulan Türkçe'nin artık resmi olarak da tanındığı vurgulandı.
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RESMİ DİL STATÜSÜNDEYDİ

Karar öncesinde de Türkçe, halihazırda Kosova'nın Prizren ve Mamuşa belediyelerinde "resmi dil" statüsündeydi. Priştine, Gilan, Vıçıtırın ve Güney Mitroviça belediyelerinde ise "resmi kullanımda dil" statüsüne sahipti.

Ancak ülke geneli için verilen bu statü, resmi kullanımdaki bir dilin belediyenin sorumluluk alanlarında kullanımını zorunlu kılmıyor.

18 BİN 738 TÜRK YAŞIYOR

2011 nüfus sayımına göre Kosova'da 18 bin 738 Türk yaşıyor ve yaklaşık 50 bin kişi de anadilinin yanında Türkçe konuşabiliyor.

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