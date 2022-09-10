Türkçe, Macaristan’daki bazı liselerde seçmeli ders oldu

Budapeşte YEE'den yapılan yazılı açıklamada, Budapeşte YEE ile Budapeşte III. Bölge’ye bağlı Kuzey Budapeşte Eğitim Bölgesi Merkezi arasında Türkçe öğretimi alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Budapeşte YEE Koordinatörü Mustafa Aydoğdu ve Kuzey Budapeşte Eğitim Bölgesi Merkezi Müdürü Tamas Ilona’nın hazır bulunduğu imza töreninde, YEE'nin yürüttüğü "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında imzalanan protokol ile Türkçe, 2022-2023 eğitim yılı itibarıyla merkeze bağlı 8 lisede seçmeli yabancı dil dersi olarak müfredatta yer alacak.

Bölge Merkezi Müdürü Ilona, iki ülke arasında eğitim ve kültür alanları başta olmak üzere, birçok alanda gelişen ve güçlenen ilişkilerin artarak devam ettiğini; bu dostluğun en kalıcı bağlarından birinin, burada yapılan çalışmalar olduğunu belirtti.

Bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getiren Ilona, yeni eğitim dönemine “merhaba” demeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Protokol çerçevesinde bölgedeki okullarda Türkçe öğretiminin yanı sıra Türk kültürünü tanıtan aktiviteler ile Enstitünün yürüttüğü Kemankeş Projesi kapsamında geleneksel Türk okçuluğu kursları da düzenlenecek.

Öte yandan, Türk-Macar liseleri arasında Kardeş Okul Projesi’nin yürütülmesi, karşılıklı ziyaretlerin ve öğrenci değişimlerinin yapılarak gelecek yıllarda çok sayıda öğrencinin Türkçe ekseninde bir araya getirilmesi hedefleniyor.

2024 yılının “Türkiye-Macaristan Kültür Yılı” olarak kutlanacak olması münasebetiyle Budapeşte YEE'nin girişimleriyle bölgeye bağlı okullarda Türkçe dersleri verilerek Kültür Yılı çalışmalarına katkı sağlanması, düzenlenmesi planlanan kültür-sanat etkinlikleriyle iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel unsurların tanıtılması amaçlanıyor.