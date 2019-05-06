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Türkçe konuşan girişimciler Adana’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları işbirliğinde bu yıl 21’incisi düzenlenen program kapsamında Adana’ya gelen Türkçe Konuşan Girişimciler Adanalı sanayicilerle buluştu.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:43
Türkçe konuşan girişimciler Adana’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları işbirliğinde bu yıl 21’incisi düzenlenen program kapsamında Adana’ya gelen Türkçe Konuşan Girişimciler Adanalı sanayicilerle buluştu.


Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya ülkelerinin yanı sıra Almanya ve Rusya’da yaşayan ve Türkçe konuşan girişimciler ve Adanalı sanayicilerin katılımıyla düzenlenen tanıtım ve eşleştirme toplantısı, Adana Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


16 ülkeden 48 girişimci ile ADASO üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkçe Konuşan girişimcilerden oluşan heyeti konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Atlantik’ten, Pasifik Okyanusu’na kadar çok geniş bir bölgede Türkçe konuşarak seyahat edilebildiğini, bunun büyük bir güç olduğunu söyledi.


Bu potansiyelin daha fazla ve etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kıvanç, “Türkçe konuşan girişimcilerimizle var olan gönül bağımızı, ticari ilişkilerde daha da ileri seviyelere taşımalıyız. Türkiye’nin sınırları dışındaki güçlerimiz olan sizler Türkiye ile ülkeleriniz arasında sağlam bir köprü oluşturuyorsunuz” dedi.


ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın otomotivden tekstile, makineden gıda ürünlerine kadar çok geniş alanda önemli sanayi potansiyeline ve çeşitliliğine sahip olduğunu, yıllık 2 milyar doları aşan ihracatıyla önemli üretim hacmine sahip bulunduğunu bildirdi.


Yapımı süren 4 yeni organize sanayi bölgesi ve 3 küçük organize sanayi sitesinin yanında global anlamda önemli yatırımcıların yer alacağı Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi ile önemli bir dönüşüm içerisinde olduğuna dikkat çeken Kıvanç, şöyle konuştu:


“Önümüzdeki 10 yıllık dönemde devreye girmesi beklenen yatırımlarla şehrimiz önemli cazibe merkezi haline gelecek. Türkçe Konuşan girişimcilerin de Adana’nın bu potansiyelinden yararlanmasından çok mutlu oluruz. Ticari ilişkilerimizin ve ticaretimizin geliştirilmesi taraflara önemli faydalar sağlayacaktır.”


Türkçe Konuşan Girişimciler de yaptıkları konuşmalarda ülkeleri ve firmaları ile ilgili bilgilendirmede bulunduğu toplantıda, karşılıklı işbirliği imkanlarının ele alındığı ikili görüşmeler gerçekleştirildi.


Toplantıda, Türkçe Konuşan Girişimciler tarafından TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’a geleneksel giysiler hediye edildi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:43
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