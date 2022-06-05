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Gündem 'Türkçe ezan' deyip, MHP'yi barajın altına çeken savcı öldü
Gündem

'Türkçe ezan' deyip, MHP'yi barajın altına çeken savcı öldü

MHP'den milletvekili adayı olup 1995'te yapılan Türkiye Genel Seçimleri'ne yaklaşık 1 ay zaman kala "Ezan Türkçe okunmalı" diyerek MHP'yi baraj altına çeken Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral öldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 18:43:00 -
'Türkçe ezan' deyip, MHP'yi barajın altına çeken savcı öldü

MHP'den milletvekili adayı olup 1995'te yapılan Türkiye Genel Seçimleri'ne yaklaşık 1 ay zaman kala "Ezan Türkçe okunmalı" diyerek MHP'yi baraj altına çeken Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral bu sabah öldü.

Demiral, bu sabah kahvaltının ardından geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nusret Demiral, emekli olduktan sonra MHP'de siyasete girmişti. 'Türkçe ezan' çıkışının ardından gelen yoğun tepkilere rağmen istifa etmeyen Demiral nedeniyle MHP baraj altında kalarak TBMM'ye girememişti.

Ezanın Türkçe okunmasını isteyerek İslam'a adeta cephe alan ve milletin tokadını yiyen Nusret Demiral daha sonra MHP'den istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Yorumlar

angarali

Allah'ım sen çok büyüksün yücesin ulusun sana inanmayan taş olur

Mustafa

Ateşi bol olsun
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