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Teknoloji Türkçe çeviri
Teknoloji

Türkçe çeviri

Türkçe çeviri nasıl yapılır? Türkçe- İngilizce çeviri, Türkçe translate, Google çeviri, yandex çeviri gibi uygulama özellikleri hakkında detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 22:56:00 -
Türkçe çeviri

Türkçe çeviri yapan siteler oldukça yaygın hale geldi. Globalleşen dünyada ana dili ile yetinmek zor. Birden fazla dile ihtiyaç duyulan bir ağ haline gelen yeni dünya düzeninde en büyük yardımcılar dil çevirileri. Türkçe çeviri yapan siteler Google arama motorunda en çok ziyaret edilen siteler arasında. İşte bunlardan bir kaçı…

Google Translate Türkçe Çeviri

Google Çeviri, İnternet sayfalarını, metinleri veya yüklemiş olduğunuz belgeleri ücretsiz çeviren bir araçtır. Google tarafından sağlanır. İlk olarak 28 Nisan 2006 tarihinde, Arapça ile İngilizce arası çeviri yaparak hizmete girmiştir.

GOOGLE ÇEVİRİ İÇİN TIKLAYIN

Yandex çeviri

Yandex çeviri, Yandex tarafından ortaya konan metin ve web sayfaları diğer dillere çevirmek için kurulmuş web hizmetidir. Sistem milyonlarca çevrilmiş metnin analizine göre sözlüğünü oluşturur. Metin çevirisi için bilgisayar ilk olarak veri tabanı kelimeleri ile karşılaştırma yapmaktadır.

YANDEX ÇEVİRİ İÇİN TIKLAYIN

 

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