"Türkçe bilen ajan arıyoruz" diyen CIA başkanı Türkiye'ye geliyor
CIA Başkanı Gina Haspel, pazartesi günü resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelecek.23 Ekim 2018 Salı 01:43
CIA Direktörü Gina Haspel'in, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'ye geleceği bildirildi.
"Türkçe bilen ajan arıyoruz" demişti
Geçtiğimiz ay teşkilatın yeni stratejisini açıklayan CIA Direktörü Gina Haspel, ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını, özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajanlar çalıştıracaklarını belirtmişti.
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