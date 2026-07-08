Minare yıkımı ertelendi! İmamdan güvercin yavruları için yürek ısıtan karar

Trabzon’da fırtınada hasar gören cami minaresi, güvercin yavruları için bekletiliyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Oğuzlu Yaylası Camii'nde geçtiğimiz kış şiddetli fırtınada yarıya kadar yıkılan minarenin kalan bölümünün sökülerek yeniden yapılması planlandı. Çalışmalar öncesinde minarenin üst kısmında güvercinlerin yuva yaptığını ve yumurtalarının bulunduğunu fark eden emekli İmam Mustafa Karaman, söküm işlemlerini erteleme kararı aldı. Yaklaşık 20 yıl önce demir profilden inşa edilen minarenin hurdaya ayrılması planlanan bölümünde bulunan yuvaya zarar vermek istemeyen Karaman, çalışmaların yavrular yumurtadan çıkıp uçuncaya kadar bekletileceğini söyledi.

Emekli imam Karaman, yaz mevsimlerinde yaylada 4 ay imamlık yaptığını dile getirerek "Kışın kardan dolayı yıkıldı. Hurdaya verilecekti arkadaşlar gelip söktüler. Maalesef kalan tarafını alamadılar. İçerisinde güvercin yuva yapmış, yavruları vardı. Onlara zarar gelmemesi ve büyüyüp uçana kadar minarenin yıkılması ertelendi. Minare 20 sene önce yapılmış" ifadelerini kullandı.