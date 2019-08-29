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TÜRKAV yönetiminden MHP’ye ziyaret

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınmave DayanışmaVakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ve yönetimi, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı ziyaret etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
TÜRKAV yönetiminden MHP’ye ziyaret

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınmave DayanışmaVakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ve yönetimi, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı ziyaret etti.


Beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Abit Öztürk, Erkan Yılmaz, Malatya TÜRKAV Şube Başkanı Muhsin Yiğit, Malatya Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı makamında ziyaret eden Abubekir Korkmaz burada bir süre istişarede bulundu.


Ziyarette konuşan TÜRKAV Genel Başkan Ebubekir Korkmaz, “Fikri temelleri merhum başbuğ Alparslan Türkeş tarafından atılan ve 1989 yılında fiili olarak kurulan TÜRKAV’ın kamuda çalışan ülkücü Türk milliyetçilerinden oluşmaktadır. Göreve geldiğimiz, 8 Eylül 2018 tarihinden itibaren 79 ilde teşkilatlanmayı tamamlayarak, Türkiye genelinde büyük ilçelerimizle birlikte 100’ün üzerinde şube ve temsilcilik açtık.” ifadelerini kullandı.


Korkmaz, kamuda çalışan ülkücü memurların geçmiş dönemde çok sıkıntılar çektiğini dile getirerek, “Bunlarla mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu samimi ve sıcak karşılamadan dolayı MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’a teşekkür ediyoruz. Malatya’daki ülkücü memurları sizeemanet ediyorum” dedi.


MHP İl Başkanı Avşar ise göreve geldikten sonra teşkilatla birlikte hareket ederek 19 yıl aradan sonra Malatya’da milletvekili çıkardıklarını ve son yerel seçimlerde de yine bir ilçe belediye başkanıkazandıklarını söyledi. Avşar, “İnşallah önümüzdeki süreçte partimizi daha üst noktaya taşıyacağız. Ülkücü memurlara kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, sorunların çözümü noktasında sendika başkanı Çetin başkanla sürekli diyalog içindeyiz ve akabinde 2017 Haziran ayında delegelerin büyük teveccühü ile göreve başladık. O günde sözümüz vardı, ülkücüyü kamuda ve özelde rahatsız eden kim olursa olsun karşısında bizi bulacaktır. Bu sözümüzü elimizden geldiğince tutmaya çalışıyoruz. Ülkücüyü ezdirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
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