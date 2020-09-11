"Türkan Hanım'ın Konağı", 14 Eylül'de ilk bölümüyle ekrana geliyor

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Aynı anda hem bir dizi hem bir program olma özelliğiyle bir ilke imza atacak "Türkan Hanım'ın Konağı", 14 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

TRT 1 ekranlarında yayımlanacak dizinin oyuncu kadrosunda, Ayşen İnci, Mürşit Ağa Bağ, Buket Dereoğlu ve Arzu Yanardağ'ın aralarında olduğu tanınmış oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de yer alıyor.

Hafta içi her gün 9.30'da ekrana gelecek dizinin yapımcılığını Tuva Yapım, yönetmenliğini ise Mehmet Atan üstleniyor.

- Dizide, senaryoyla bağlantılı konuklar ağırlanacak

Yapımda, "Türkan Hanım" karakterini canlandıran oyuncu Ayşen İnci AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkan Hanım karakterinin çok aydın, Anadolu'nun hemen hemen her köşesinde öğretmenlik yapmış, bilgili, görgülü ve herkese şefkatle yaklaşan bir kadın olduğunu ifade etti.

İnci, diziyi izleyenlerin bir konakta bir aile yaşantısını göreceğini aktararak, "Sevgi dolu, entrika ve şiddetten uzak bir aile hikayesi bu. Bir taraftan da senaryoyla bağlantılı olarak konuklarımız olacak. Ailenin bir ferdinin tanıdığı olarak hikayeye dahil olacaklar. İzleyen hanımların çok hoşuna gideceğini düşünüyorum." dedi.

Seyircinin sadece bir aileyi izlemekle kalmayacağını, bunun yanında çok önemli bilgiler edineceğini kaydeden İnci, "Biz, çekimler sırasında çok şey öğrendik. Bu dizide herkesin özlemini çektiği bir aile yapısı var. Bu açıdan izleyicinin bu diziyi çok benimseyeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Mürşit Ağa Bağ, dizide Türkan Hanım'ın oğlunu oynadığını dile getirerek, "Ben böyle olumlu bir rolü oynamaktan çok memnunum. Çok güzel örneklerle dolu bir dizi. İyi tepkiler alacağını düşünüyorum. Bütün karakterler, baştan aşağı güzel örneklerle dolu bir dizi. Çünkü insanlar örnekleri önemsiyor. Kötü örnekler olursa kötü örnekleri hayatlarına geçiriyor. Özellikle hanımların çok beğenerek izleyeceği bir dizi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- "En güzel yanı, izleyenlerin hikayenin içinde yeni şeyler öğrenebilmesi"

Oyuncu Arzu Yanardağ, dizide Türkan Hanım'ın gelini "Rabia" karakterini oynadığını belirterek, "Rabia, evlatları için her şeyi yapacak bir anne. Kayınvalidesini annesi gibi gören, ona büyük saygı besleyen bir hanımefendi." ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir ekiple çalıştıklarını sözlerine ekleyen Yanardağ, dizinin hikayesinin içinde konuk ağırlamanın da kendisi için farklı bir tecrübe olduğunu söyledi.

Yapımda "Orhan" karakterini canlandıran oyuncu Kenan Ciniviz de Orhan'ın kendisine benzeyen, Adanalı bir karakter olduğunu vurguladı. Ciniviz, izleyenlerin her bölümde yeni şeyler öğrenebilmesinin de dizinin en güzel yanı olduğunu kaydetti.

Çocuk oyuncu Egemen Duman, konağın şımarık küçük çocuğunu oynadığına işaret ederek "Çok güzel bir dizi. 7'den 70'e herkes izlemeli. Sosyal mesajlar var ve birçok konuk oyuncu geliyor. Usta oyuncularla birlikte oynamak çok güzel bir his, çok mutluyum. Reytingi bol olur inşallah." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'ye Anadolu'yu tekrar anlatmak ve şaşırtmak istiyorum. İnsanımız kendi zenginliğinin farkına varsın"

Dizinin senaristlerinden Necip Güleçer, alışılmışın dışında bir iş yapmanın daha keyifli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:"Anadolu'nun masallarından, söylencelerinden yemek tariflerine, Mesnevi'den Yunus Emre'ye varıncaya kadar hikayenin konusu yaptık. Türkiye'ye Anadolu'yu tekrar anlatmak ve şaşırtmak istiyorum. İnsanımız kendi zenginliğinin farkına varsın. Çok da keyif alıyorum yazarken. Farklı bir şey deniyoruz. Bunun için (dizide), yemek tariflerinden, pratik bilgilere kadar her şey var. Hititlerden, Selçuklulardan Osmanlılara kadar her şey var dizide ve bunu sıkmadan, şaşırtarak vermeye çalışıyoruz. Ben işin mutfağında çok keyif alıyorum. İnsanlarda nasıl bir etki yaratacak çok merak ediyorum."

Proje tasarımını Mecit Beştepe'nin yaptığı Türkan Hanımın Konağı'nın senaryosunu, Necip Güleçer ile Selin Piraye Hasbal kaleme alıyor.