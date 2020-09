"Türkan Hanım'ın Konağı", 14 Eylül'de ilk bölümüyle ekrana geliyor

Her hafta farklı bir temanın işleneceği, TRT 1'in yeni günlük dizisi "Türkan Hanım'ın Konağı", 14 Eylül'den itibaren hafta içi her gün 9:30'da izleyiciyle buluşacak - Oyuncu Ayşen İnci: - "Sevgi dolu, entrikadan ve şiddetten uzak bir aile hikayesi bu. Bir taraftan da senaryoyla bağlantılı olarak konuklarımız olacak. Ailenin bir ferdinin tanıdığı olarak hikayeye dahil olacaklar. İzleyen hanımların çok hoşuna gideceğini düşünüyorum" - Oyuncu Arzu Yanardağ: - "Türkan Hanım'ın gelini Rabia'yı oynuyorum. Rabia, evlatları için her şeyi yapacak bir anne. Kayınvalidesini annesi gibi gören, ona büyük saygı besleyen bir hanımefendi. Çok iyi bir ekiple çalışıyoruz" - Mürşit Ağa Bağ: - "Ben böyle olumlu bir rolü oynamaktan çok memnunum. Çok güzel örneklerle dolu bir dizi. İyi tepkiler alacağını düşünüyorum. Bütün karakterler, baştan aşağı güzel örneklerle dolu bir dizi. Çünkü insanlar örnekleri önemsiyor. Kötü örnekler olursa kötü örnekleri hayatlarına geçiriyor"