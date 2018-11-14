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TürkAkım'ın deniz hattı tamamlandı! Putin İstanbul'a geliyor

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da tören düzenleneceği öğrenildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 18:39
TürkAkım'ın deniz hattı tamamlandı! Putin İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 19 Kasım'daİstanbul’da tören gerçekleştirileceği bildirildi.

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa’ya nakledecek TürkAkım projesi, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğunda iki boru hattından oluştuğu belirtilen açıklamada, ilk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın da Avrupa ülkelerine doğal gaz sevki gerçekleştirmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

'Önemli bir kilometre taşını teşkil etmektedir

TürkAkım üzerinden Rusya Federasyonu’ndan alınacak doğal gazın, Batı Hattı üzerinden alınmakta olan gazı ikame etmesinin öngörüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TürkAkım'ın ikinci hattından tedarik edilecek gaz ise başta Balkanlar olmak üzere, Avrupa'nın enerji tedarik güvenliğine katkıda bulunacaktır. Projenin 2019'da tamamlanarak işler hale gelmesi ve ülkemize gaz sevkiyatının başlaması hedeflenmektedir. Son yıllarda çeşitlenen ve zenginleşen Türkiye-Rusya Federasyonu enerji ilişkilerinde TürkAkım projesi önemli bir kilometre taşını teşkil etmektedir. İki ülke her alanda olduğu gibi, enerji alanında da yakın iş birliğini önümüzdeki dönemde sürdürmekte kararlıdır."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in program dolayısıyla gerçekleştirecekleri görüşmede, ikili ve bölgesel konuların ele alınmasının öngörüldüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 18:39
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  3. viladimir putin
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