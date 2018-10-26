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TürkAkım'ın deniz geçişinin yüzde 95'i hazır

TürkAkım projesinin deniz bölümü inşaatı 1,775 kilometreye ulaştı.

26 Ekim 2018 Cuma 21:20
TürkAkım'ın deniz geçişinin yüzde 95'i hazır

Rus doğalgazını Türkiye ve devamında Avrupa'ya taşıması planlanan TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz bölümü inşaatının yüzde 95'i tamamlandı.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, boru hattının Karadeniz tabanına inşa edilen iki derin deniz geçiş hattının toplam uzunluğunun 1,775 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Projenin Rusya'nın Anapa bölgesindeki kıyı bağlantı kısmının inşasının tamamlandığı bildirilen açıklamada, "TürkAkım'ın deniz bölümü inşaatının da yüzde 95'i tamamlandı. Türkiye'nin Kıyıköy beldesindeki inşaat çalışmaları ise devam ediyor." bilgisine yer verildi.

Gazprom'un Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev bir süre önce yaptığı açıklamada, TürkAkım'da ikinci hattın kara kısmının inşaasına 2019'da başlamayı planladıklarını bildirmişti.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 21:20
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