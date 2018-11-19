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Türkakım" töreni Rus medyasınıda geniş yer aldı

TürkAkım projesinde deniz bölümünün tamamlanması sebebiyle İstanbul'da düzenlenen tören, Rus medyasında geniş yer buldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:15
Türkakım" töreni Rus medyasınıda geniş yer aldı

TürkAkım projesinde deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle İstanbul'da düzenlenen tören, Rus medyasında geniş yer buldu.

TürkiyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni" Rus medyasının ana gündem maddesi oldu.

Rossiya 24 haber kanalı, tören boyunca İstanbul'dan gerçekleştirdiği canlı bağlantılarla TürkAkım projesine ilişkin çok sayıda tanıtıcı program yaptı.

Tören sırasında liderlerin konuşmalarını son dakika gelişmeleriyle canlı yayınlayan kanal, tören sonrasında da TürkAkım projesini ve projenin ekonomik açıdan etkilerini İstanbul'dan canlı bağlantılar eşliğinde detaylı aktarmayı sürdürdü.

Vedomosti gazetesi projeyi, Rus enerji şirketi Gazprom tarafından Avrupa piyasalarına yönelik yürütülen en büyük iki projeden birisi olarak nitelerken, "Projenin yapımı, iki ülke arasında yaşanan uçak krizi döneminde bile duraksamadı." yorumunu yaptı.

Kommersant gazetesi ise TürkAkım projesinin 2019 ortalarında tamamlanmasının beklendiğini belirterek, "Proje kapsamında 2020 sonlarına doğru Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan rotasında doğal gaz sağlanması planlanıyor." bilgisine yer verildi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Projede ikinci hattın Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:15
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. Rusya Devlet Başkanı Putin
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Devlet Başkanı Putin
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Türkiye Cumhuriyeti
  8. Sırbistan Karadağ
  9. Rusya Federasyonu
  10. Viladimir Putin
  11. Vilademir Putin
  12. Vlademir Putin
  13. Vladimir Putin
  14. Tayyip Erdoğan
  15. Recep Tayyip
  16. Bulgaristan
  17. Macaristan
  18. Yunanistan
  19. Sırbıstan
  20. Sırbistan
  21. Istanbul
  22. İstanbul
  23. Gazprom
  24. Türkiye
  25. Ekonomi
  26. Avrupa
  27. İtalya
  28. Putin
  29. Rusya
  30. R.T.E

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