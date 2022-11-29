Türk zırhlısı Ukrayna askerlerini başarıyla korudu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılan Türk yapımı KİRPİ tipi araçları, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Ordusu tarafından kullanıma alınmıştı. Ukrayna Ordusu’nun cephe hattında yoğun olarak kullandığı 50 kadar KİRPİ aracı, birçok askerin de hayatını kurtardı.

Son olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde; Ukrayna Ordusu tarafından kullanılan KİRPİ Aracı’nın ön kısmının, mayın patlaması sonucu hasar aldığı ve tekerleğinin yerinden çıktığı görüldü. Öte yandan Ukraynalı askerler, aracın ön kısmında bulunan zırhlı camın ise 6 adet isabet aldığını ancak delinmediğini açıkladı.

Ağustos ayında Ukrayna’ya sevk edilen KİRPİ tipi araçların, Doğu bölgesine sevk edileceği ve üzerlerine uzaktan komutalı silah sistemleri takılacağı açıklanmıştı. Doğu bölgesine sevk edilen ancak henüz uzaktan komutalı silah sistemi eklenmeyen araçların açık kulelerine, 12.7mm uçaksavarlar eklendi.

İlk etapta 50 adet KİRPİ teslim alan Ukrayna’nın, daha sonra 150 adet daha araç teslim alacağı açıklanmıştı. Söz konusu 150 aracın teslimatının başlayıp başlamadığı ise henüz bilinmiyor.

BMC tarafından üretilen KİRPİ/KİRPİ-II Mayına ve Pusuya Korumalı Araçlar, Türkiye ile birçok ülkenin güvenlik birimi tarafından aktif olarak kullanılıyor. SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Türk güvenlik birimlerine, şu ana kadar yaklaşık 2000 adet KİRPİ/KİRPİ-II teslim edildi.

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